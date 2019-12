Styrket mistanke om drap etter funn av død person

Politiet er styrket i troen på at mannen i 40-årene som ble funnet utenfor Sola lufthavn ble drept.

- Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten, og denne styrker mistanken om at politiet står overfor det drap. Vi kan ikke gå nærmere inn på hva som gjør at mistanken er styrket, skriver politiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Mannen ble obdusert tirsdag, men er ikke endelig identifisert. Politiet tror det er en mann som ble meldt savnet på Bryne. Ifølge NRK er det en 44 år gammel mann fra Bryne.

Politiet har ingen mistenkte.

De har etterlyst bilen til avdøde, som skal være en svart Opel Astra. Mannen ble sist sett klokken 15 på søndag. Han ble da observert på et kjøpesenter på Bryne.

Avhør

Politiet har foretatt en rekke avhør, og de vil fortsette dette arbeidet.

- Det er foretatt rundspørring i området rundt funnstedet på Rægestranden og i avdødes nabolag på Bryne. Politiet jobber også med å samle inn og gjennomgå videoovervåkning fra ulike områder, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet gjennomgår også elektroniske spor for å kartlegge mannens bevegelser.

Krimteknikere har jobbet på funnstedet tirsdag, og det har samtidig blitt foretatt søk i området.

Ønsker vitneobservasjoner

– De aktuelle pårørende er varslet, sa leder for personseksjonen Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt tirsdag.

Politiet etterlyser også vitner som har befunnet seg på Rægestanda i Sola kommune de siste dagene.

- Politiet ønsker fortsatt å kartlegge bevegelser og trafikk inn og ut av området der avdøde ble funnet fra lørdag morgen til mandag klokken 16.00, skriver de i pressemeldingen.

- Mistenkelig

Tirsdag opplyste politiet at de leter etter en bil etter at en mann ble funnet død på Rægestranden ved Stavanger lufthavn i Sola kommune. Politiet uttalte tidlig at de anså dødsfallet som mistenkelig.

Politiet etterlyste en svart Opel Astra.

– Dersom noen observerer bilen, kontakt politiet umiddelbart, lyder beskjeden fra Sørvest politidistrikt tirsdag.

Mannen ble funnet død like etter klokken 16 mandag på Rægestranden i Sola kommune. Politiet karakteriserer dødsfallet som mistenkelig på grunn av omstendighetene på stedet, men vil ikke gå nærmere inn på hva dette dreier seg om.