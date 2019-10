Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund

En 29 år gammel mann møter mandag i Dalane tingrett, tiltalt for å ha drept sin gravide kone i Egersund i fjor og deretter tent på liket.

Den 24 år gamle kvinnen ble funnet død etter at det brøt ut brann i kjellerleiligheten paret leide i Lunden i Egersund 17. september i fjor. Allerede dagen etter ble avdødes ektemann siktet for drap.

Kvinnen hadde omfattende hodeskader da hun ble funnet. Sakkyndige har tidligere konkludert med at skadene hun var påført, ikke er forenlig med at hun skal ha falt fra en høyde.

Mannen er tiltalt for drapet og for deretter å ha mishandlet sin avdøde kone ved å helle bensin eller tennvæske over henne og tenne på. Brannen som oppsto, førte til store brannskader.

29-åringen nekter straffskyld.

– Han nekter enhver forbindelse med drapet og brannen. Dette er noe som han ikke er ansvarlig for, sier mannens forsvarer, advokat Asbjørn Stokkeland til NTB.

– Han ser fram til at saken skal opp for retten og til å gi sin versjon av saken, sier Stokkeland.

Paret er opprinnelig fra Sudan. Den tiltalte mannen har bodd i Norge i noen år, mens kona kom til landet i fjor sommer. Ekteparet hadde ikke barn sammen, men kvinnen var gravid da hun ble funnet.

Det er satt av fire uker til rettssaken, som starter i Dalane tingrett mandag.