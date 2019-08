Sultende gammel elefant utnyttes under festival

Under årets Perahera Festival på Sri Lanka blir den 70 år gamle elefanten Tikiri tvunget til å jobbe med 60 andre elefanter.

Til tross for elefantens skrøpelige kropp og skrantende helse, må hun stille opp under den ti dager lange festivalen. Kroppen skjules av en festivaldrakt.

- Tikiri er med på paraden fra tidlig på kvelden til sent på natten i ti netter på rad, blant støy, fyrverkeri og røyk. Hun går flere kilometer hver natt så folk skal føle seg velsignet under seremonien, skriver Save Elephant Foundation på Facebook-siden sin.

Innlegget er delt av over tusen personer, og flere hundre har kommentert det. Britiske Unilad og Metro har også omtalt saken.

Ifølge opplysninger Unilad har, skal elefanten være sultende. Elefanten jobber, ifølge stiftelsen, for Tooth Temple i Kandy City på Sri Lanka.

Les også: Forsker: Fare for at sauer får hørselsskader av sauebjeller

Tårer i øynene

I Facebook-innlegget forteller stiftelsen at de som står bak festivalen bruker et kostyme til å skjule i hvor dårlig forfatning elefanten faktisk er.

DRAKT: Denne drakten skjuler den skrøpelige kroppen til elefanten. Foto: Save Elephant Foundation

- Ingen ser den benete kroppen eller hennes svekkede tilstand på grunn av drakten hennes. Ingen ser tårene i øynene, skadet av de sterke lysene som pynter masken hennes, ingen ser at hun har problemer med å gå fordi de korte bena er sammenkoblet mens hun går, skriver stiftelsen.

Les også: Hundeeier dømt til fengsel etter å ha avlivet hund med øks

Sier de bryr seg

Ifølge den britiske nettavisen Metro er det Sacred Tooth Relic som er vertskap for festivalen.

En talsperson for vertskapet skal ha sagt til Metro at de alltid bryr seg om dyrene, og bekreftet at Tikiri har blitt sett til av en elefantlege.

UTSULTET: Bildet viser hvor skrøpelig og utsultet elefanten ser ut, og stiftelsen Save Elephant Foundation synes ingenting om at hun brukes i en tidagers festival i år. Foto: Save Elephant Foundation

Stiftelsen Save Elephant Foundation skriver imidlertid i Facebook-innlegget at de ikke skjønner hvordan vi kan kalle seremonien under festivalen en velsignelse eller noe hellig, når noen må lide.

- For en seremoni har alle rett til å tro så lenge troen ikke forstyrrer eller skader noen andre, skriver de.