Supermedisinen kan være en kur mot korona - men du vil neppe få tilgang

Antistoff-cocktailen reddet kanskje Donald Trump.

Utover en vaksine, er en effektiv medisin mot koronaviruset det fremste håpet for å kunne vende tilbake til en normal hverdag.

Og det er én type medisin som det er forbundet mer håp til enn noe annet: Monoklonale antistoffer.

Antistoffer er kroppens primærforsvar mot sykdommer man allerede har vært utsatt for. Antistoffene hindrer virus fra å formere seg etter at det har kommet inn i kroppen.

Monoklonale antistoffer er de aller mest effektive antistoffene man har funnet mot et virus, som dyrkes frem i store mengder. Disse antistoffene kan så bli gitt til mennesker, enten for å hindre at man blir infisert av viruset - eller for å hjelpe kroppen med å bekjempe en infeksjon.

Mange selskaper jobber med en slik medisin

Det er en rekke selskaper som jobber med en slik medisin mot korona.

AstraZeneca, som for tiden er mest kjent for sitt arbeid med den såkalte Oxford-vaksinen, er i første fase av utprøvingen av en slik medisin.

Legemiddelselskapet Eli Lilly publiserte nylig resultater fra sin fase 2-studie av medisinen med det klingende navnet LY-COV555. Denne medisin består av bare én type antistoff.

Resultatene så langt viser at personer med mildt og moderat sykdomsforløp blir fortere friske, og at færre trenger sykehusinnleggelse. Men for personer som allerede har blitt alvorlig syke, er effekten fraværende. Dette har blant annet ført til at en studie som ser spesifikt på sykehuspasienter er avsluttet.

Og så har man det amerikanske selskapet Regeneron, som er lengst fremme i kappløpet med sin fase 3-studie av sin «cocktail» av to typer antistoffer som har fått navnet REGN-COV2. Medisinen har vist svært lovende resultater, og til manges overraskelse ble den eksperimentelle medisinen gitt til Donald Trump da han ble smittet.

Da Donald Trump ble syk, fikk han tilgang til Regenerons antistoff-medisin som fortsatt er under utprøving. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Presidenten mener selv at dette var medisinen som gjorde all forskjell i verden for ham. 74-åringen ble utskrevet fra sykehuset etter kort tid.

Medisinen ser ut til å fungere på sykere pasienter enn konkurrentens utgave, men selskapet fikk før sist helg en anbefaling av en uavhengig komité om å stoppe utprøving på de aller sykeste pasientene med alvorlige pusteproblemer. Nøyaktig hvorfor denne anbefalingen kom er ikke klart. Komiteen mente derimot de kunne fortsette studien på andre pasienter.

Svært utfordrende å produsere

Hvis medisinen skulle bli godkjent, har den et betydelig handicap: Produksjonen er både vanskelig og tar lang tid. Det er heller ikke mye ledig produksjonskapasitet som bare kan tas i bruk.

Regeneron har inngått en avtale med legemiddelgiganten Roche som tilsvarer 650.000-2.000.000 doser i året, avhengig av hvor syke pasienter den skal brukes på. Det at man bruker to forskjellige typer antistoffer er med på å komplisere produksjonen. De har sagt at de håper å ha 50.000 doser klare til nyttår.

Med tanke på at det for tiden bekreftes rundt 250.000 smittetilfeller hver dag i Europa, og rundt 90.000 om dagen i USA, blir det åpenbart ikke en medisin for hvermannsen.

Regeneron-medisin kommer neppe til Norge

Mye tyder også på at Regeneron-medisinen vil bli forbeholdt USA. Donald Trump har lovet at medisinen skal bli gratis for amerikanere.

Helsedirektoratet opplyser til Nettavisen at de ikke kjenner til at verken Norge eller EU har innkjøpsavtaler for Regeneron-produkter.

Forrige uke opplyste også Eli Lilly at deres førsteprioritet var å hjelpe til å redusere sykdomsbyrden i USA.

Dermed er sannsynligvis vaksine Norges eneste håp på kort sikt.