Supporterbråk og steinkasting - to personer pågrepet

Flere fotballsupportere skal ha vært involvert i et slagsmål i Kristiansand, melder politiet.

Saken oppdateres

Slagsmålet skal ha oppstått i Kristiansand sentrum litt før klokken fire lørdag ettermiddag. Politiet er på stedet.

Store politistyrker har vært på plass i Dronningens gate i forbindelse med fotballsupportere som lager bråk før kveldens kvalifiseringskamp mellom Lillestrøm og Start på Sør Arena, melder NRK.

Politiet har ikke kartlagt nøyaktig hva som har skjedd, men melder at det skal ha vært slagsmål mellom mulige supportere av de to lagene. To personer er innbrakt til arresten av politiet.

Ifølge LSK-supporter Morten Galåsen på Twitter kom politiet inn på Lillestrøm-fansen sin pub med skjold rundt klokken 16.10:

Romerikes Blad er tilstede for å følge bortesupporterne før skjebnekampen. Reporter Bjørn Ivar Bergerud rapporterer om stort politioppbud:

– Det er flere titalls politimenn utenfor puben. En person ble arrestert nå, sier Bergerud.

– Du kan si at stemningen er spent her akkurat nå, legger han til.