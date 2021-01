SV advarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet: - Vil straffe seg å vrake oss

- Nå må man skjerpe seg og stå samlet for å få til et skifte, er SVs klare beskjed til de rødgrønne partiene.

Det raser nå en debatt i Arbeiderpartiet om strategi etter at Senterpartiet på flere målinger har vært det største partiet på rødgrønn side. I forrige uke kom Aps fylkesleder i Trøndelag, Tore O. Sandvik, med en brannfakkel om at Arbeiderpartiet må vrake SV, og bare gå i regjering med Senterpartiet.

Samtidig har Oslo Aps fylkesleder, Frode Jacobsen, uttalt at partiet heller må se på Senterpartiet som en konkurrent - og bli mer konfronterende overfor partiet.

Men nå kommer SV med en kraftig advarsel til sine tidligere rødgrønne regjeringskamerater.

- Jeg tror det å vrake oss, det vil straffe seg, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Nettavisen.

- Ingen skifte uten SV

Fylkesnes er krystallklar på at de andre rødgrønne partiene ikke kommer utenom SV for å få til et regjeringsskifte.

- Det blir ikke skifte uten at SV er med på å danne det skiftet. Det er ingen målinger der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flertall alene. De er langt unna det, så de kommer ikke utenom SV, sier Fylkesnes.

På Nettavisens ferske januarmåling fra Sentio, har de tre rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV flertall sammen, der SV får 7,8 prosent.

- Men kan dere være et støtteparti for en regjering dere ikke selv er en del av?

- Vi har sagt at vi vil kaste Erna Solberg, og få en helt klar ny kurs for landet, med kraftige reduksjoner i forskjellene og i klimagassutslippene. Så har vi sagt at vi tror veien for å nå det målet er en bred samling på rødgrønn side, sier han.

- Sentrum lever farlig

SV-nestlederen advarer derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot å gå sammen om det han karakteriserer som «en grå sentrumsregjering».

- Hvis vi får gjennomslag for en skikkelig ny kurs for landet, så er det målet vårt. Men hvis det blir noe grått i sentrum der det er små forskjeller fra dagens regjering, så er det et prosjekt som lever farlig, mener Fylkesnes.

Han frykter en mindretallsregjering som må «shoppe støtte» i Stortinget.

- Vårt utgangspunkt er at vi advarer mot fremveksten av en sentrumsregjering i mindretall. For hele poenget med en slik konstruksjon er at den skal kunne shoppe både til høyre og venstre. Det vil være en finger til alle i fagbevegelsen som trodde de skulle få et skifte og ikke mer Høyre- og Frp-politikk, sier han, og påpeker:

- Så plutselig kan de få en regjering som gir nettopp mer av det gamle.

Fylkesnes hevder også at miljøpolitikken til en slik regjering heller ikke vil endre seg fra politikken dagens regjering fører, som han beskriver som en «langsom ferd mot et grønt skifte».

- Må skjære gjennom

Nestlederen tviler dessuten sterkt på at folk vil ha en mindretallsregjering i sentrum.

- Vårt sterke inntrykk er at folk ikke vil ha mer Høyre-politikk. De vil ha ordentlig forandring. Det er kun et sterkt SV som kan garantere en skikkelig endring, og velgerne vil ikke akseptere et sentrumsprosjekt der man får mer av økte forskjeller, klimakrise og sentralisering, sier Fylkesnes.

SVs ønske er å inkludere alle de fem partiene på rødgrønn side, også Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt i tillegg til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i en felles allianse for å få fjernet Erna Solberg (H) som statsminister. Dette har partiet uttrykt også tidligere, men nå mener Fylkesnes at det haster med en samling.

- Det er mye spill, men jeg mener man bare må skjære gjennom. Nå må man skjerpe seg og stå samlet for å få til et skifte i landet her, sier han.

- Men for velgerne virker jo dette litt kaotisk?

- Jeg håper man kan bruke våren til å åpne opp for et mye bredere samarbeid på hele sentrum-venstresiden. Det er den eneste farbare veien slik vi ser det, mener han.

- Forstår ikke Sp

- Senterpartiet sier også tydelig at de vil ha en Sp-Ap-basert regjering. De vil jo ikke ha med SV på laget?

- Jeg forstår ikke resonnementet til Senterpartiet. Hvem er deres viktigste allierte i distriktspolitikken, det er SV. Hvem er deres viktigste allierte i jordbrukspolitikken, det er SV. Hvem er det de lener seg til i fiskeripolitikken, det er jo SV. Vi er også det partiet som har gått lengst i å snu sentraliseringen, sier Fylkesnes til Nettavisen.

Han sier han derfor ikke forstår hvorfor Senterpartiet også vil legge opp til et samarbeid mot «motsatt side» i politikken.

- Det er kun et sterkt SV som kan sørge for en rødgrønn regjering. For hvis SV er sterkt så vil ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne lage noe sentrumsprosjekt, sier han.

- Hvorfor tror du Sp har så mye mot dere?

- Vi samarbeider godt med Senterpartiet, vi, på mange ulike saker. Vi er det partiet som samarbeider godt med alle, og tror det er helt avgjørende for et flertall som står seg over tid, sier Fylkesnes.

Han understreker også at selv om det er klart flertall på målingen for de rødgrønne partiene nå, kan ting endre seg.

- Man kan fort se seg litt blind på målinger, og at man tror det er svaret. Men alle valg er ofte veldig jevne mellom blokkene. Så det som gjelder her er å samarbeide bredt med alle som ønsker en skikkelig ny kurs for landet, sier han.

Sp: - Har ikke synspunkter

Senterpartiet ønsker derimot ikke å si så mye om diskusjonene i Arbeiderpartiet om strategien overfor Senterpartiet og SV.

- Jeg har ikke synspunkter på hvordan Ap sin valgkampstrategi skal være. Jeg er folkevalgt for Sp og er mest opptatt av gjennomslag for Sps politikk enten det gjelder nasjonalt eierskap til naturressurser eller hvordan vi kan snu Høyreregjeringens massive sentraliseringspolitikk, sier Senterpartiets parlamentarisk leder, Marit Arnstad i en kommentar, til Nettavisen.

Men Arnstad gjentar at Senterpartiet ikke ønsker å ha med SV i regjering.

- For å oppnå dette ønsker jeg et regjeringsskifte og en Sp/Ap-basert regjering. Så får andre partier svare for de valg de ønsker å gjøre, sier hun, uten å utdype det ytterligere.

Støre: - Har kun én plan

Ap-leder Jonas Gahr Støre har imidlertid avvist at det er aktuelt å vrake SV, eller å endre partiets strategi nå åtte måneder før valget.

- Vi har kun én plan - det er en rødgrønn flertallsregjering med Ap, SV og Sp. De har vi regjert med før, og sammen kan vi sikre en mer rettferdig retning for Norge, sa Støre til Nettavisen mandag.

- Etter snart 8 år med mest til de på toppen, skal det nå bli vanlige folks tur, la partilederen til.

Senterpartiet større

På flere målinger etter nyttår, er Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet. I en måling Infact utførte for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa i forrige uke, gikk Arbeiderpartiet på en skikkelig smell.

- Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Partiet fikk en oppslutning på rekordlave 18,4 prosent, kun få dager etter at de fikk 17,5 prosent på Klassekampen og Nationens januarmåling. På begge målingene er Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet, med resultater på over 20 prosent.

I Nettavisens faste meningsmåling fra Sentio, som kom tirsdag denne uken, er Arbeiderpartiet igjen større enn Senterpartiet, med 21,3 mot 19,6 prosent.

