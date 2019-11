SV frykter færre minoritetsstudenter på Politihøgskolen etter kutt i Oslo

Regjeringen vil legge ned 150 plasser på Politihøgskolen. SV frykter konsekvensen blir et «hvitere» politi.

– Politihøgskolens statistikk viser at hvis det blir trangere studentopptak så går det utover muligheten å rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn, sier Petter Eide, som er justispolitisk talsperson i SV til Dagsavisen.

I statsbudsjettet legger regjeringen ned 150 studieplasser ved Politihøgskolen (PHS) fra 550 til 400. Bakgrunnen er at regjeringen mener målet om to politifolk per 1.000 innbyggere er innen rekkevidde. Regjeringen krever at hele kuttet skal tas ved utdanningen i Oslo.

– Sett i lys av høstens debatt om ungdomskriminalitet og et politi som skal bygge tillit til ungdom i Oslo øst og sør er dette et veldig dårlig tegn. Dette er ungdom som ikke har tillit til politiet og som oppfatter politiet som en undertrykkene fiende. Å legge opp til at en stadig større del av politistudentene skal være hvite, norske gutter og jenter er ganske kontraproduktivt, sier Eide.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) avviser frykten til Eide.

– Jeg har ingen tro på at ungdom med minoritetsbakgrunn har dårligere karakterer eller mindre motivasjon for å gå på Politihøgskolen enn det etniske nordmenn har, skriver han i en epost til Dagsavisen.

Han viser til at prognosen tilsier at med forslaget til studentkull i 2020 vil politidekningen i 2025 utgjøre 2,13 politifolk per 1000 innbyggere.

