Ap og SV vil felle regjeringen:

SV går for mistillit om terrorsikring

Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, opplyser at SV har bestemt seg for å gå for mistillit mot regjeringen i saken om såkalt objektsikring. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)