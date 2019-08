SV-leder: Stoler på at Støre rydder opp

Audun Lysbakken mener at Ap-lederens investering i private fond som kjøper opp barnehager, viser det grunnleggende problemet med profitt i velferd.

– Dette må han selvfølgelig rydde opp i. Men det peker på det grunnleggende problemet når oppkjøpsfondene kan tjene store penger på velferden vår, sier SV-leder Audun Lysbakken, og legger til at det også er et problem for Arbeiderpartiet at de ikke har fått politikken sin på plass og sørget for et profittforbud.

SV har plassert seg mellom Rødt og MDG i politikken. Partileder Audun Lysbakken måtte gå ned i de små detaljer for presisere nøyaktig hvor velgerne finner forskjellen under NRKs partilederutspørring.

Les også: Svart arbeid, skatteparadis og hemmelig fond: Jonas Gahr Støres penger har gitt ham store problemer

Lysbakken erkjente at SV er enige med MDG om mye i miljøpolitikken, og det er også mange nære punkter med Rødts sosialpolitikk og syn på profitt i barnehagene.

– Men vi er overbevist om at du kan ikke løse klimakrisen uten å kombinere med sosial rettferdighet, og du kan ikke bruke markedet for å løse klimakrisen, for markedet velger alltid det som lønner seg på kort sikt og ikke det som lønner seg på lang sikt, sa han.

Les også: Ap-lederen selger seg ut av fond som investerer i privat velferd

Før neste stortingsvalg vil partiet lansere en plan for hvordan Norge skal nå klimamålene før 2030.

SV er i medvind for tiden. Ved forrige kommunevalg i 2015 fikk de 4,1 prosent av velgerne. Snittet for de fire siste målingene gjort av NRK viser en oppslutning til partiet på 7,1 prosent.

(©NTB)