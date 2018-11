SV og Arbeiderpartiet fremmer mistillitsforslag mot regjeringen

Arbeiderpartiet og SV fremmer mistillit mot regjeringen i saken om terrorsikring.

- Jeg kan bekrefte at Ap fremmer mistillit mot regjeringen, sier Dag Terje Andersen (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til Nettavisen.

Allerede i går gikk Andersen ut, og sa at det kunne være aktuelt.

VIL KASTE REGJERINGEN: Dag Terje Andersen bekrefter at Ap fremmer mistillit mot regjeringen.

– Det har vært kjent helt siden Riksrevisjonens rapport kom, at mistillit kan være aktuelt. Det er fremdeles aktuelt, sa Andersen til NTB på onsdag.

– For øvrig viser jeg til at saken skal avgis 29. november, la han til.

SV blir med på laget

Nå har også SV bestemt seg for å gå for mistillit mot regjeringen på objektsikring.

- Det kan tyde på at regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge, og det er trist at regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikre landet og feilinformere folket og Stortinget.

Og han legger til videre:

– SV mener at denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til Nettavisen.

Diskusjonen om mistillit blusset opp for fullt, da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag varslet at hans parti vurderer mistillit i saken.

Fakta: Fakta om kritikken mot regjeringens terrorsikring:

* Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. * Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål. * Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. * Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter. * Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare. * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken. En ny åpen høring ble holdt i august 2018, etterfulgt av en ny lukket høring 22. oktober.

Daddelvedtak

KrF vil ikke gå til mistillit, men retter knallhard kritikk mot regjeringen.

-Riksrevisjonens rapport ligger til at det har vært en manglende oppfølging, og det er svært alvorlig. Det er så alvorlig at det kan være risiko for liv og helse, sier Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder.

Partiets gruppe konkluderte likevel med å droppe mistillitsforslaget mot regjeringen, etter å ha jobbet grundig med nevnte rapport.

– KrF inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sa Grøvan.

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Det blir også kalt kritikkvedtak.

Fylkesnes i SV sier til Nettavisen at han gjerne skulle hatt KrF med på laget også.

– Hvis det er riktig som medier skriver at KrFs stortingsgruppe var delt i spørsmål om mistillit mot regjeringen, er det synd at det var dette synet som vant fram.

KRITISERER: KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, retter sterk kritikk mot regjeringen.

Innrømmet svikt

Statsminister Erna Solberg uttalte som følger, senest på onsdag.

– Dette må kontrollkomiteen selv gjøre en vurdering av, også ut fra hva vi har sagt, og realitetene og innholdet i saken. Det skal være en argumentasjon for det.

– Jeg venter på innstillingen, og vil ikke gi noen vurdering før den kommer, sa statsminister Erna Solberg til NTB.

Statsministeren sa imidlertid at ting kunne ha blitt gjort bedre.

– Vi har innrømmet at det var områder hvor vi burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik den er i dag, mener jeg vi ikke kunne kommet lenger i denne regjeringsperioden, sa Solberg og la til:

– Utgangspunktet var en forskrift om at dette ikke kom til å koste mer penger. Det koster milliarder.

