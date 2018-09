SV-politiker får kritikk for «Fuck Trump»-melding

SVs Freddy André Øvstegård får kritikk fra Frp og Høyre etter at han la ut et bilde av seg selv foran Det hvite hus med påskriften «Fuck Trump».

Ifølge NRK, som først omtalte saken, var 23-åringen på jobbreise med Stortingets familie- og kulturkomité da reisefølget stoppet utenfor Det hvite hus og tok noen bilder.

På sin egen Instagram-profil har Øvstegård lagt ut et bilde av seg selv ikledd dress med en SV-pin synlig på dressjakken. På bildet har han skrevet «Fuck Trump» i hvit skrift.

Les også: Varsler om trakasserende oppførsel av skolebyråden i Oslo

Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde, som i juni nominerte USAs president Donald Trump til Nobels fredspris, beskriver oppførselen som «barnslig, useriøs og upassende». Høyres Tage Pettersen, som selv var med på turen, mener det er «brudd på etikette og god folkeskikk».

– Vi er her som gjester og som representanter for Stortinget, da bør vi oppføre oss deretter. Jeg synes dette var upassende. Den norske ambassaden har ansvaret for oss og for å sørge for en god relasjon mellom landene, sier Pettersen til NRK.

Les også: MDG slår ring om asylsøkeres rettigheter

Selv forsvarer Øvstegård at han publiserte bildet.

– Da jeg sto der, tenkte jeg på Donald Trump, den politikken han står for, «drittland»-kommentaren hans og andre ting. Da tenkte jeg det var greit å snakke rett fra levra, og at det var helt innafor å skrive det jeg gjorde, sier han til kanalen.

Mest sett siste uken