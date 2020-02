SV-politiker var suspendert i flere måneder etter anklager om drapstrusler

Nicholas Wilkinson (SV) var suspendert i flere måneder etter at SV-topp Sheida Sangtarash anklaget ham for å ha drapstruet et nært familiemedlem, melder TV 2.

SV opplyser at de formelt er ferdig med behandlingen av saken, hvor de endte med å suspendere Wilkinson fra partiarrangementer til saken var ferdig behandlet hos politiet. Suspensjonen begynte 27. september og ble avsluttet i forrige uke da politiet henla saken etter bevisets stilling.

Les også: Over fire av ti lokalpolitikere har opplevd hat og trusler

Det var i en telefonsamtale 18. mai 2019 at stortingspolitikeren kom med drapstrusselen, ifølge Sangtarash, som er medlem av SVs arbeidsutvalg og tidligere vara for Wilkinson på Stortinget. Hun sier at Wilkinson sa at han «skulle drepe», at hun ga uttrykk for at det ikke var morsomt og sa at han måtte slutte, men at han fortsatte å gjenta budskapet.

Wilkinson avviser overfor TV 2 at han gjentok det han hadde sagt. Stortingspolitikeren fra Akershus sier han er svært lei seg for det som har skjedd, og at det hele var et dårlig forsøk på «svart humor».

Nicholas Wilkinson (SV) er tilbake på Stortinget etter å ha vært sykmeldt etter at han fikk blodforgiftning og lå i koma. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Våren 2018 ble Wilkinson blodforgiftet, han fikk flere hjerneslag og havnet i koma, noe som førte til at han var sykmeldt i en lengre periode. I en periode hadde han problemer med å forstå sosiale koder, og han sliter også med språkforstyrrelser, også kalt afasi.

- Jeg prøvde å lage en vits mens jeg hadde afasi. Og jeg vil si unnskyld, unnskyld, sier han.

Men Sangtarash godtar ikke unnskyldningen og sier også at hun er kritisk til SVs håndtering av saken.

Partisekretær Audun Herning i SV sier til TV 2 at partiet har lagt til grunn at de begge snakker sant.

- Det er ingen uenighet om det som har skjedd, men hva som ligger bak, sier han.

(©NTB)

Les også: VG: Stortingsrepresentant pågrepet og siktet for grove trusler

Les også: PST: – Trusler mot politikere er et demokratisk problem