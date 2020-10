SV raser mot statsbudsjettet: - Skreddersydd for landets rikeste

SVs finanspolitiske talsperson mener regjeringen prioriterer milliardærene. - Det er en alvorlig beskjed å få, sier hun.

STORTINGET (Nettavisen): Onsdag klokken 10 legger finansminister Jan Tore Sanner (H) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 i Stortinget.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, legger ikke skjul på at hun skuffet.

- Dette er et statsbudsjett som er skreddersydd for landets aller rikeste, med 2,6 milliarder kroner i skattekutt til landets milliardærer, sier Kaski til Nettavisen.

- Det kommer på toppen av alle de usosiale kuttene som har kommet de siste årene siden 2013. Det viser at regjeringen først og fremst prioriterer landets aller rikeste, i stedet for å prioritere og få landet ut av den krisen som vi nå står i, sier hun.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en skatte- og avgiftsreduksjon på 2,6 milliarder kroner.

- En alvorlig beskjed å få

Kaski mener statsbudsjettet ikke svarer på den krisen landet nå står i.

- Norge står i en økonomisk krise, og vi står i en klimakrise. Vi skulle brukt de store pengene på å kommet ut av den krisen og skapt nye arbeidsplasser, på å omstille Norge i en grønnere retning. Men nå har vi et statsbudsjett som både gir store skattekutt til milliardærer, og som viser at vi ikke kommer til å nå klimamålene for 2030. Det er en alvorlig beskjed å få, konstaterer hun.

Hun frykter at forslaget til statsbudsjettet vil bidra til at det blir økte forskjeller.

- Jeg er redd for at det kommer til å svekke fellesskapet i Norge på sikt, sier hun.

- Reagerer sterkt på Frp

SV-politikeren sier hun håper at de rikeste i Norge vil være med mer på spleiselaget.

- Det svekker hele samfunnskontrakten i Norge at milliardærene betaler en så liten andel av sin inntekt i skatt, mens folk flest må betale en stor andel. Jeg skulle ønske det var motsatt, og at vi fikk landets rikeste til å være med på å betale for fellesskap, velferd og klimaomstilling, sier Kaski.

- Hvordan tror du forhandlingene mellom regjeringen og Frp blir om dette budsjettet?

- Jeg reagerer egentlig ganske sterkt på at Frp har varslet at de vil prioritere at de skal ta imot færre kvoteflyktninger og kutte i bistand, i stedet for å faktisk prioritere å gjøre om på de sosiale kuttene som har kommet de siste årene, sier hun, og viser til kutt i støtten til brillestøtte, tannregulering og til uføre pensjonister, sier hun, og legger til:

- Det synes jeg vitner om et parti som ikke prioriterer folk flest.

Støre: - En skatteskandale

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener også at regjeringen i statsbudsjettet prioriterer skattekutt til de rikeste framfor å få unge inn i jobb. Han kaller det en skatteskandale.

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Støre.

Han fastslår at arven etter statsminister Erna Solberg (H) er dobbelt så mange uføre og snart dobbelt så mange milliardærer.

Mindre oljepengebruk

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bruke 313,4 oljemilliarder neste år, 90,9 milliarder mindre enn i år. Det anslås også at 4,4 prosent av arbeidsstyrken vil være arbeidsledige neste år, basert på SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Regjeringen skal nå forhandle om statsbudsjettet med Fremskrittspartiet i Stortinget.