SV reagerer på Mælands skepsis til å vise hvem som får krisestøtte

Mens justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er skeptisk til å liste opp hvilke selskaper som får krisestøtte, mener SV de må tåle at det blir kjent.

Både MDG og Arbeiderpartiet mener åpenhet om hvem som mottar krisestøtte, og hvor store tilskudd som gis, er viktige tiltak for å hindre misbruk. De har tatt dette med inn i forhandlingene om kompensasjonsordningene for kriserammede bedrifter som pågår på Stortinget.

– Jeg syns det høres veldig rart ut at enkeltpersoner eller enkeltselskaper skal settes på en liste, sier Mæland til NTB.

Personvern

På pressekonferansen mandag opplyste hun at hun ikke kjenner til de konkrete forslagene. Men hun begrunnet skepsisen med behovet for å ta vare på personvernet også i krisetider. Det gjelder både enkeltpersoner og bedrifter.

– Åpenhet er bra, men vi pleier ikke å legge ut lister over hvem som mottar offentlige ytelser. Jeg syns vi fortsatt skal basere oss på tillit og at folk opptrer ordentlig, uansett hva slags tilskudd man får fra det offentlige, sa hun.

– Vi skal ha systemer som er lette å håndtere, men vanskelige å misbruke, tilføyde hun.

SV: Søkere må tåle åpenhet

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener på sin side at Mæland ikke har fulgt med i timen. Han påpeker at regjeringen selv har gitt Stortinget skriftlig beskjed om at det skal være stor åpenhet om støtten.

– Dette er enkelt: Skal du få penger fra felleskassa, må du tåle at det er offentlig kjent. Hvis du har noe å skjule, får du bare la være å søke, sier han, og retter videre kritikken mot Mælands parti Høyre:

– Mens den minste barne- og ungdomsorganisasjon eller enkeltmennesker som er kunstnere, får publisert både navn og støttebeløp nærmest ned på krona, synes Høyre det er for inngripende at eiere av bedrifter skal forholde seg til det alle andre må.

