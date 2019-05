SV-topp: - Erna har ikke noe å melde til barna

SV-leder Audun Lysbakken sier det ikke er skryt streikende barn vil ha.

STORTINGET (Nettavisen): I øspøs regnvær møtte barn i hopetall opp til en ny klimademonstrasjon fredag.

Det er gått to måneder siden forrige streik - og barna er ikke fornøyd.

Like før klokken 12 ble statsminister Erna Solberg (H) møtt med et kjempebrøl av de fremmøtte - og hun kunne forsikre om at regjeringen hadde tatt grep.

- Vi har bedt Stortinget om tilslutning til å inngå en klimaavtale med EU som forplikter oss sterkere. Oljefondet har trukket 80 milliarder ut av olje og gass, og Norge har satt verdensrekord i salg av el-biler, sa Erna i sin appell.

Med slagord og plakater markerer engasjerte barn seg verden over for å redde kloden. Foto: Heidi Schei Lilleås

SV: - Stusslig innsats

SV-leder Audun Lysbakken er ikke imponert.

- Statsministeren har ikke noe å melde til disse demonstrantene. Det er skryt av den egentlig stusslige klimainnsatsen til regjeringen av en avtale med EU som i prinsippet åpner for at vi kan kjøpe oss fri gjennom kutt i andre land, sier Lysbakken til Nettavisen.

Han mener de streikende barna nå forventer ordentlig handling.

- Det regjeringen leverer, er bare mer av det samme. Disse barna vil ikke høre mer skryt, de vil se resultater, sier han.

Lysbakken gir statsministeren ros for å møte barna:

- Det er bra at Erna stiller opp i dag, det viser at hun tar det på alvor. Men - jeg er opptatt av at nå må disse barna få noe mer enn skryt. Det de ber om, er handling.

Her lytter våte, streikende barn mens statsministeren taler. Foto: Heidi Schei Lilleås

Her er kravene

Natur og Ungdom oppsummerer kravene slik: