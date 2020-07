SV-topp vil ha vaksineprogram for voksne

Voksne blir ikke innkalt når det er på tide å friske opp vaksinene de fikk som barn. Det er absurd, mener SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson.

Wilkinson, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, foreslår derfor et statlig finansiert vaksinasjonsprogram for voksne, skriver Aftenposten.

Han vil at alle skal få innkalling når det er på tide å få ny vaksine, og at det skal være frivillig og gratis, og gjerne skje hos fastlegen.

– Mennesker i risikogrupper, som eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar, kan dø. Derfor er det viktig med flokkimmunitet, mener Wilkinson, som la fram et forslag i Stortinget i juni.

Han mener at flere vil ta vaksinen når de får informasjon om at det er på tide, og at det samtidig er gratis, ettersom han tror mange vil kvie seg for det når de må betale.

Wilkinson får støtte fra Norsk forening for allmennmedisin, der leder og fastlege Marte Kvittum Tangen tror at et statlig vaksinasjonsprogram for voksne vil styrke folkehelsen.

Folkehelseinstituttet leverte i 2018 en rapport om oppstart av et slikt vaksineprogram, men det er ennå ikke tatt noen politisk avgjørelse i saken.