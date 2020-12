SV tordner: - Ideen om Høyre som et ansvarlig økonomisk parti er død

- Nå er slusene åpne, sier SVs Kari Elisabeth Kaski om regjeringens oljepengebruk.

Tirsdag ble regjeringspartiene enige med Frp om neste års statsbudsjett, noe som betyr at oljepengebruken øker med 14,5 milliarder, til 3,3 prosent av Oljefondet.

Blant annet kuttes avgiftene på flere populære grensehandelsvarer, som alkohol, snus og sjokolade.

Men pengebruken får SV til å se rødt, som nå angriper Høyre og Erna Solberg (H).

- Det har vært en utvikling over tid, men ideen om Høyre som et økonomisk ansvarlig parti, den er død, hevder SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, overfor Nettavisen.

- Hva legger du i den påstanden?

- Det her er jo et parti som helt siden 2017 har hatt en skyhøy oljepengebruk, som har gjort at offentlig pengebruk er mer avhengig av oljepenger enn noensinne, sier hun.

- Nå er slusene åpne

Da budsjettenigheten ble presentert tirsdag kveld, understreket Frp-leder Siv Jensen at gjennomslagene til Frp samlet sett utgjør 18 milliarder kroner. Det innebærer blant annet at avgiftene totalt sett reduseres med 7,4 milliarder kroner neste år.

Økt oljepengebruk Enigheten mellom regjeringspartiene og Frp fører til at budsjettbalansen svekkes med 14,6 milliarder kroner på helårsbasis. Budsjettenigheten innebærer at oljepengebruken øker til i overkant av 3,3 prosent, opplyser Erna Solberg. Av avtalen fremgår det at helårseffekten av de økte utgiftene knyttet til skatte- og avgiftslettelser er på totalt 13,6 milliarder kroner. I tillegg kommer 4,7 milliarder i skatte- og avgiftslettelser i koronapakken partene kom til enighet om etter en ukes forhandlinger. Samtidig reduseres utgiftene med 3,6 milliarder kroner i avtalen.

Dermed må regjeringen altså bryte den såkalte handlingsregelen, om å bruke mer enn tre prosent av Oljefondet.

- Oljepengebruken har vært høy også i år hvor det har gått godt i norsk økonomi, og det ikke har vært behov for den bruken de har lagt opp til. Nå i år har det tatt helt nye høyder, sier Kaski, og samtidig påpeker:

- Vi i SV er for økt oljepengebruk i krisetider, men det er ikke det vi ser nå. Nå ser vi at det går til alt mulig, både til krisetiltak - men også til varig politikk, som skatte- og avgiftslettelser som ikke er kriserelatert. Nå er slusene åpne, sier Kaski.

Hun frykter også for selve handlingsregelens eksistens i norsk politikk.

- Jeg frykter at det er Erna Solberg som drepte handlingsregelen i Norge, sier Kaski.

- Burde satt foten ned

- Er du overrasket at Solberg øker oljepengebruken?

- Ja, jeg er veldig overrasket over at ikke Erna Solberg har satt foten ned, rett og slett. Det som er tragedien er at de bruker her av fremtidige generasjoners sparepenger, mens de samtidig kutter i velferden og kutter i skatter for de aller rikeste. Så handlingsrommet framover kommer til å bli mindre og være mer avhengig av oljepenger i stedet for at man kunne økt inntektsskatten for noen av landets rikeste, sier SV-politikeren.

Hun reagerer også på at Frp har fått reversert et forslag som lå inne i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for neste år, om at folk med boliger med en verdi over 15 millioner kroner skal betale litt mer i skatt.

- Det har Frp nå skrinlagt, og det er Høyre veldig med på. Det er åpenbart at Høyre her ruster seg for valgkamp, og ikke tør å være økonomisk ansvarlige, hevder Kaski.

Hun kommer også med et lite spark til sine mulige samarbeidspartnere på rødgrønn side, Ap og Senterpartiet, dersom de rødgrønne partiene vinner valget neste år.

- Konsekvensen av dette er at det blir en tøffere jobb for en ny regjering nettopp å sørge for å gå gjennom den elleville pengebruken. Så der må Arbeiderpartiet og Senterpartiet svelge sin strategi om at de ikke skal øke skatten - for det må man gjøre, øke skattene for de rikeste, sier Kaski.

Høyre: - Det er ganske utrolig



Høyre reagerer imidlertid kraftig på kritikken fra Kaski.

- Dette er en fascinerende kritikk fra Sosialistisk Venstreparti. At de raljerer med Høyre fordi uttaksprosenten fra Oljefondet går fra 3,2 til 3,3 prosent etter forhandlingene med Frp, er ganske utrolig når vi står i den dypeste økonomiske krisen siden andre verdenskrig, sier Høyres skattepolitiske talsperson, Vetle Wang Soleim, til Nettavisen.

Soleim påpeker at handlingsregelen ikke går på å holde seg under 3 prosent uttak til enhver tid, men at man skal bruke mer i krisetider og holde tilbake i gode tider.

- Handlingsregelen har aldri vært strammere praktisert enn under oss. Jeg minner SV om at vi senket den fra fire til tre prosent, så Erna Solberg er faktisk den statsministeren som gjorde handlingsregelen bærekraftig for fremtidige generasjoner, sier han.

Soleim mener det snarere er SV som vil tappe Oljefondet raskest.

- Det største paradokset her er at SV ikke forstår at på lang sikt er den politikken de fører den som vil tappe Oljefondet raskest, nemlig ved å øke skattene på den private verdiskapingen her i landet. Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, fremfor flere jobber som lever av det. Før koronaen inntraff ble 4 av 5 nye jobber skapt i privat sektor, der ønsker vi oss tilbake. Det kan jeg ikke se at SV har noe som helst mål om, når de øker skattene med 18 milliarder kroner, sier han.

Solberg: - Har vært krevende

Statsminister Erna Solberg førte selv budsjettborhandlingene den siste tiden.

- Det er en grunn til at det har tatt lang tid å bli enige, og det er fordi det har vært krevende og fordi dette er fire partier som alle slåss for sine viktigste hjertesaker, sa hun til NTB tirsdag.

Hun forsvarte også oljepengebruken.

- Vi bruker 3,3 prosent i uttak i en situasjon hvor vi har veldig stort fall i norsk økonomi, sa hun, og viste til at det er utsikter til vedvarende problemer for norsk økonomi neste år.

– Mye av de pengene vi bruker, er penger til inntekter fremover. Vi regner med at mye av tiltakene for næringslivet, bidrar til at vi har skatteinntekter i fremtiden, sa Solberg.

Torsdag skal statsbudsjettet debatteres i Stortinget i finansdebatten.

