SV tordner mot E18-trussel: - Hareide holder Oslos befolkning som gissel

- Det er sjeldent vi ser et så tydelig løftebrudd, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Striden rundt Oslopakke 3 er fastlåst, fordi Oslo-byrådet nekter å gå med på en utbygging av E18 vestover. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) står steilt i mot, og truer nå med å trekke støtten til milliardprosjektet Fornebubanen, dersom byrådet og Viken fylkeskommune ikke går med på motorveiplanene.

Trusselen fra Hareide får SV på Stortinget til å se rødt.

- Situasjonen er helt uholdbar, og det er direkte skammelig at Knut Arild Hareide holder Oslos befolkning og Fornebus befolkning som gissel her - og løper fra et helt klart valgløfte fra de borgerlige partiene, sier SV finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til Nettavisen.

Kaski viser til at det nå har gått sju år siden KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet kom med valgløftet om at Fornebubanen skulle bygges, og spaden skulle settes i jord.

De fire partilederne møttes på Fornebu for å fortelle nyheten, om t-baneplanene mellom Oslo og Bærum og at staten skulle ta halve regninga.

- Det er sjelden vi ser et så tydelig valgløftebrudd, og et så klart eksempel på at man har holdt velgerne for narr som her, hevder hun.

TRUER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) truer med å trekke den statlige støtten til Fornebubanen om Oslo-politikerne ikke godtar planene for E18 vestover mot Bærum. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Les også: MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

- Overraskende fra KrF

Kaski reagerer på at Hareide til tross for lovnadene, setter hele Fornebubanen i spill.

- Det var jo aldri noen fotnote i det valgløftet de kom med i 2013, men banen skulle bygges. At de nå kommer med slike vilkår om at E18 skal bygges, det overrasker meg at det kommer fra en statsråd fra KrF, sier hun, og legger oppgitt til:

- Det er så rystende at de kan løpe fra valgløftene sine på den måten de gjør her.

Les Hareides svar på kritikken lenger ned.

Les også: Raser mot at Oslo avlyser sommerskole for 20.000 barn: - Helt uholdbart

SV-politikeren mener konsekvensene blir store dersom banen skrinlegges.

- Det er jo dramatisk, for banen må bare bygges, rett og slett. Det merker man på veien til Fornebu i dag, der bussene er så fulle som de kan bli. Det vil føre til at flere velger bilen, men her kan man få tusenvis over på kollektivtrafikk, sier Kaski.

Fornebubanen vil gå mellom Majorstuen og Fornebu, og vil kunne frakte opptil 8000 personer i timen. Byggestart er planlagt i 2020, men det er uvisst hva som nå skjer.

NY T-BANE: Her skal den nye Fornebubanen gå etter planen, fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Strekningen er på om lag åtte kilometer, og vil få flere nye t-banestasjoner.

- Skyhøy bompengeregning

SV-politikeren er også overrasket over at KrF-statsråden ikke lytter mer til lokalpolitikerne, når både byrådet i Oslo og fylkesstyret i Viken sier nei til veiplanene.

- KrF har alltid vært et parti som har vært opptatt av å lytte til lokale folkevalgte, og ta lokaldemokratiet på alvor. Her har du en situasjon der Oslo og Viken er helt tydelige på at de ikke vil at E18 skal realiseres i tråd med de planene som ligger der som regjeringen vil ha gjennom, og det må regjeringen ta innover seg og lytte til, mener Kaski.

Hun viser dessuten til at en stor bompengeregning vil påføres bilistene.

- Bompengeregninga er skyhøy for E18. I lys av opprøret vi har sett så synes jeg det er spesielt at regjeringen synes det er en god idé å presse gjennom en så stor bompengeregning mot befolkningens ønske, sier hun.

Se video: Slik blir Fornebubanen:

- Men dere har jo ønsket mer bompenger til kollektivtrafikken?

- Det vil ikke egentlig gi så mye penger til kollektivtrafikk, men det vil gå til å finansiere veier. En ting er å bruke bompenger som virkemiddel for å finansiere kollektivtrafikk og redusere biltrafikken, det er SV for, men å finansiere vei er vi mot - for en vei vi mener vi ikke trenger, sier Kaski.

STRIDENS KJERNE: Utbygging av E18 vestover fra Oslo er stridens kjerne i Oslopakke 3-forhandlingene. Byrådet i Oslo ønsker ikke en utvidelse av veien, mens regjeringen vil har full utbygging.

Stemte for delvis utbygging

Dersom det ikke blir enighet i forhandlingene om Oslopakke 3, som finansierer veier og kollektivtrafikk gjennom bompenger og statlige bidrag, vil avtalen fra 2016 gjelde. Det innebærer et kompromiss med en delvis utbygging av E18.

- Primært ønsker vi ingen utvidelse, men vi har gått med på noe utvidelse i Oslopakke 3-forhandlingene, selv om det har vært motvillig, sier Kaski, som mener det er viktig at det nå forhandles videre om Oslopakke 3. Etter et resultatløst forhandlingsmøtet forrige fredag, er det avtalt et nytt møte mellom partiene i neste uke.

- Så her må regjeringen være villige til å inngå noen kompromisser, som også er i tråd med det befolkningen ønsker, sier hun.

Les også: Frykter at ny bydel i Oslo kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

- Kollektivt over bilen

- Frykter du at regjeringen vil overkjøre Oslo her?

- Ja, det er klart jeg frykter det. Det vil være et brudd på måten vi har drevet samferdselspolitikk på her i landet, der vi tar hensyn til lokalpolitikernes ønsker for utvikling, sier Kaski.

- Så om dere kommer i regjering neste år, da blir Fornebubanen helt sikkert bygget?

- Ja, det skal den - den må komme på plass. Med et regjeringsskifte vil det bli en prioritering av kollektivtrafikk over bilen, slår hun fast.

Fornebubanen er beregnet å koste over 16 milliarder kroner, og skal finansieres av bompenger og statlige bidrag. Etter planen skal banen stå ferdig i 2027.

Les også: MDG-topp til Hareide: - Putt pengene der du har kjeften

NY TUNNEL: En av de nye t-banestasjonene på Fornebubanen skal være på Fornebu, om planene da blir noe av. Foto: oslo.kommune.no

Hareide: - Forundret over Oslo

Samferdselsminister Knut Arild Hareide påpeker at Fornebubanen og E18-planene henger tett sammen.

- Fornebubanen og E18 er fysisk og politisk koblet sammen ved at begge deler er en del av Oslopakke 3-enigheten og at «Vestre lenke» er ny adkomst til Fornebu fra ny E18. Begge deler må på plass for at grunneierbidraget på om lag 2,5 milliarder kroner som finansieringen av Fornebubanen er avhengig av, skal stilles til disposisjon, sier Hareide til Nettavisen, og legger til:

- Det er også slik at Fornebubanen og E18 har hengt sammen politisk i arbeidet med Oslopakke 3.

Han viser til at det nå ligger en proposisjon i Stortinget om E18.

- Når forhandlingene ikke har kommet videre, er det nå usikkerhet rundt både E18, Oslopakke 3 og Fornebubanen, fordi dette henger sammen. Jeg er fremdeles forundret over at Oslo og Viken så langt ser ut til å si nei til mer kollektivtransport, flere gang- og sykkelveier og fremtidsrettet byutvikling, men håper fortatt på en løsning, sier Hareide.