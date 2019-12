Det er svært glatte veier i Akershus og Østfold, også på E6 og E18 torsdag kveld, melder politiet. De har følgende beskjed: – Kjør forsiktig!

«Det er svært glatte veier gjennom Østfold og Akershus. Dette gjelder også hovedveiene som E6 og E18. Saltbilene er ute og salter, men det tar noe tid før de rekker over alt. KJØR FORSIKTIG!!.», lyder meldingen fra Øst politidistrikt på Twitter sent på kvelden 2. juledag.

En halvtime før meldte politidistriktet om at det er svært glatt på E6 i Sarpsborg-området i forbindelse med et trafikkuhell ved Lekevollkrysset der to biler var involvert.

Tre personer var involvert i hendelsen, der en person ble kjørt til legevakt for sjekk, men det antas at personen er uskadd eller lettere skadd.