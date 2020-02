Svært krevende å avslutte tolv år gammel drapssak

Jemen sier borgerkrigen gjør det svært krevende å finne en avslutning på Martine-saken, opplyser utenriksministeren Ine Eriksen-Søreide.

Stortingspolitiker Himanshu Gulati (Frp) har nylig bedt utenriksministeren i et skriftlig spørsmål om det er aktuelt for Norge å invitere jemenittiske ministre til et møte for å drøfte Martine-saken.

Martine Vik Magnussen (23) ble voldtatt og drept i London i 2008. Den eneste mistenkte i saken, Farouk Abdulhak, oppholder seg i hjemlandet Jemen, som ikke har noen utleveringsavtale med Storbritannia eller Norge.

Jemen har i alle år nektet å utlevere det drapsetterlyste rikmannssønnen til britene.

Gulati opplyser at både ham selv, Martine-stiftelsen og faren Odd Petter Magnussen har fått tydelige signaler om at jemenittiske ministre nå er villig til å komme til Norge for å diskutere Martine-saken, dersom de blir invitert.

- Svært krevende

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svarer at hun nettopp har vært på reise i Midtøsten og drøftet saken med jemenittiske myndigheter.

«Under denne reisen tok jeg opp saken med min jemenittiske kollega, slik jeg har gjort ved flere anledninger tidligere,» svarer Eriksen Søreide.

«Tilbakemeldingen fra Jemens utenriksminister er at de har stor forståelse for familiens behov for en avslutning av saken, men at borgerkrigen som pågår i landet gjør dette svært krevende. Likevel ga han uttrykk for at han vil engasjere seg personlig i saken. Dersom det skulle være en ny utvikling, legger vi til grunn at vi vil bli orientert om dette av Jemens myndigheter,» fortsetter utenriksministeren.

Britiske myndigheter har i en årrekke jobbet iherdig med å få Abdulhak utlevert til Storbritannia uten å oppnå resultater, og borgerkrigen i Jemen har minket handlingsrommet ytterligere.

Landet er splittet i to

Jemen er i korte trekk delt i to med en internasjonalt anerkjent regjering sør i landet, og den opprørske Houthi-bevegelsen nord i landet. Borgerkrigen brøt ut i 2015 og er blitt storpolitikk, hvor mektige land som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater støtter regjeringen i sør militært og økonomisk, mens Houhti-bevegelsen i nord får støtte fra Iran.

Det antas at Abdulhak befinner seg nord i landet - et sted rundt hovedstaden Sana’a som er kontrollert av Houthi-bevegelsen.

Søreide Eriksen understreker at det er britiske myndigheter som har ansvar for etterforskning og straffeforfølgelse i Martine-saken, ettersom drapet skjedde på britisk jord. Men hun legger til at Norge bistår britenes innsats på ulike områder.

«Norske myndigheter bistår i de fellestiltakene britiske myndigheter initierer, med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats for å få mistenkte utlevert til og straffeforfulgt i Storbritannia,» skriver hun.

Farouk Abdulhak, som er i 30-årene, er den eneste mistenkte i drapet på Martine Vik Magnussen, som ble voldtatt og drept i London i 2008. Foto: (Scanpix/Montasje)

Ber drapsmistenkte om å overgi seg

Scotland Yard forsikret overfor Nettavisen i fjor høst at de ikke har gitt opp straffeforfølgelse i saken, og at Abdulhak har ingen grunn til å føle seg trygg til tross for å ha vært på frifot i over et tiår.

- Vi vil fortsette med å lete etter lovlige muligheter til å pågripe den eneste personen som er etterlyst for drapet på Martine, sa etterforskningsleder Andrew Partridge til Nettavisen.

- Selv om tiden går, vil ikke dette endre vårt standpunkt. Jeg anmoder nok engang Farouk Abdulhak til å returnere til Storbritannia for å få løst denne saken, sa Partridge.