Svært mange nordmenn usikre om koronaviruset: - Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet

Det viser en fersk undersøkelse fra Opinion.

Seks av ti nordmenn synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest, og kun én av fire tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 1.000 nordmenn om de tror at man blir immun mot koronaviruset ved smitte og om de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Les også: FHI: Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av koronaviruset

- Ikke bare folk flest som klør seg i hodet

Kun hver fjerde nordmann tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. 46 prosent tror ikke man blir immun og 29 prosent svarer vet ikke.

- Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet, fagfolk verden over spør seg selv det samme.

Dersom man blir immun, blir neste spørsmål hvor lenge immuniteten varer, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Normalt blir folk immune når de har vært utsatt for et virus, men koronaviruset har trolig lave mengder antistoffer. Helsemyndighetene mener likevel at det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en viss beskyttelse, som de er usikre på hvor lenge varer.

Les også: Undersøkelse: 2 av 100 har antistoffer mot koronavirus

Farlig for folk flest?

Norsk koronamonitor viser at hele seks av ti nordmenn (58 prosent) synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Medieomtaler om senskader på en rekke kroppsdeler hos tidligere koronapasienter, kan ha påvirket folk som tidligere så på korona mer som en influensa.

Nora Clausen tror at flere unngår å havne i smittesituasjoner dersom man tviler på om man blir immun eller følgende av koronasykdom er alvorlige.

- Det er nok grunn til å tro at nordmenns adferd og holdninger til tiltak påvirkes av hvorvidt man oppfatter viruset som farlig og om smittede blir immun eller ikke, sier Clausen.

Les også: Ny forskning: Dråper fra pusten vår kan sveve i timevis

Ny forskning: Dråper fra pusten vår kan sveve i timevis

Skillet mellom luftsmitte og dråpesmitte er ikke så klart som mange tror.

Ifølge en ny forskningsrapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kan dråper med virus holde seg svevende i et rom i timevis.

Når vi snakker, ler, hoster og puster kommer det både små og store dråper ut av munnen vår.

Hvis du har et virus i kroppen kan disse dråpene utgjøre en smittefare for andre, og denne rapporten har sett på hvordan disse dråpene oppfører seg under ulike forhold.

Ifølge norsk helseinformasjon må smittestoffer befinne seg i partikler mindre enn fem mikrometer for å utgjøre luftbåren smitte, men det nyanseres i FFI-rapporten.

Les også: Faresonene: Her blir du enklest smittet av koronaviruset