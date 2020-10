Svært stor smittespredning i Europa - her strammer de inn

Svært stor smittespredning og nye innstramminger i flere europeiske land.

OSLO (Nettavisen, NTB): Fredag rapporterer EU/EØS-landene og Storbritannia om 5.528.320 smittetilfeller så langt i pandemien, viser ferske tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Flere land opplever svært stor smittespredning.

BØLGE 2: Smittetoppene på venstre side er fra månedsskiftet april/mars. Til høyre ser man dagens situasjon. Foto: Skjermdump (ECDC)

Fredag viser ECDC-tallene at Tsjekkia og Belgia nå har passert en smitterate med 1000 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Det tilsvarende tallet for Norge er til sammenligning 36,6.

Spania har 1.026.281 smittetilfeller, Frankrike, 999.043 og Storbritannia 810.467

Antallet koronarelaterte dødsfall i disse europeiske landene er så langt 205.986. Her er det Storbritannia (44.347), Italia (36.968) og Spania (34.521) har de høyeste dødstallene.

BLODRØDT: Norge er blant landene som klarer seg best i koronapandemien. I store deler av Europa er det registrert over 240 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Kravet fra FHI om at et land skal bli markert med rødt er minst 20 per 100.000 innbyggere. Foto: Skjermdump (ECDC)

Flere land varsler skjerpede smitteverntiltak:

I Belgia utsettes operasjoner, kultur og idrett ilegges nye restriksjoner.

Tsjekkia vedtok torsdag å gjeninnføre de strenge koronarestriksjonene som landet var underlagt i vår. «Vi har ikke tid til å vente. Bølgen er enorm», forklarte statsminister Andrej Babis. Restriksjonene omfatter begrensninger på fri bevegelse, stengning av mange butikker, kjøpesentre og hoteller.

I Tyskland meldes det om nesten ny smitterekord igjen. Fredag ble det registrert 11.242 nye tilfeller, like under rekorden dagen før på 11.278. Torsdag ble tiltakene mot viruset skjerpet. I tillegg til i butikker og restauranter må folk nå bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

- Vi har nå bedt sykehus utsette ikke-akutte operasjoner som kan planlegges, i fire uker, sier Belgias helseminister Frank Vandenbroucke, ifølge Brussels Times. Ni av ti provinser varslet nylig at alle intensivplasser vil være fulle innen midten av november hvis smitten fortsetter å øk øke like raskt som nå. Vandenbroucke sier kapasiteten skal økes til 2.300 sengeplasser.

Et annet tiltak som ble kunngjort fredag, er stans i breddeidrett for voksne. Profesjonelle idrettsarrangementer må gå uten publikum. Kulturarrangementer innendørs kan ikke ha flere enn 200 i salen, og disse må sitte 1,5 meter fra hverandre.

I høyere utdannelse får maks 20 prosent av studentene – 50 prosent for dem som er i sitt første studieår – være fysisk til stede. Alle må ha munnbind.

Arrangementer for barn og unge over 12 år må holdes utendørs og med munnmaske. Overnatting er ikke tillatt.