Svakere jobbvekst i USA enn ventet 

Det ble skapt 103.000 nye arbeidsplasser i USA utenfor landbruket i mars, ifølge nye jobbtall fra myndighetene. Det var langt færre enn ventet.

Forventningen var ifølge Bloomberg 185.000 nye jobber.

Dermed har USA i mars sett den svakeste veksten i antall nye arbeidsplasser på seks måneder. Veksten i mars utgjør kun en tredel av veksten i februar.

Arbeidsledigheten i USA ligger etter de nye jobbtallene stabilt på 4,1 prosent. Ledigheten i USA er imidlertid på sin laveste på 17 år, og i snitt har landet fått 211.000 nye arbeidsplasser i måneden siden oktober 2017.

Den store veksten i nye arbeidere gir amerikanske arbeidsgivere flere alternativer enn det den lave ledigheten skulle tilsi. Det har bidratt til at lønnsveksten i USA har vært relativ svak.

Fredag uttalte USAs president Donald Trump at aluminiumsprisene har gått ned med 4 prosent til tross for de nye tollsatsene innført på aluminium.

– Folk er overrasket. Jeg er ikke det! Mye penger kommer inn i USA, i tillegg til jobber, jobber, jobber!, skrev han på Twitter.

Den amerikanske økonomien har kommet sterkt tilbake siden finanskrisen i 2008, og har siden da hatt den nest lengste perioden med kontinuerlig vekst siden 1850. Men med en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,2 prosent, har veksten imidlertid vært svak. Det historiske snittet for årlig vekst ligger vanligvis et helt prosentpoeng over 2,2 prosent.

