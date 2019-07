Svalbard kan få de høyeste temperaturene i landet

Milde vindmasser fra Sibir kan føre til at det settes ny temperaturrekord på Svalbard lørdag.

Denne helgen ser ut til å bli regntung over store deler av fastlandet. Vakthavende meteorolog hos Storm, Isak Slettebø forteller at det vil stort sett bli grått for sommerlystne nordmenn.

- Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge vil få perioder med mye bygeaktivitet på lørdag. Deler av nordvest-landet kan få litt lettere vær, men det er stort sett grått, sier Slettebø til Nettavisen.

For de som er lei kulde, kan imidlertid meteorologen komme med en liten gulrot. Det blir hvertfall ikke snø.

- Snø er vi ferdig med for nå, kan meteorologen opplyse.

Slik blir sommerværet i uke 28:

Overraskende værvinner

Den store værvinneren på lørdag ser faktisk ut til å bli Longyearbyen på Svalbard ifølge meteorologen.

- Milde vindmasser er på vei innover Barentshavet fra nord-vest i Russland, de kommer til å krysse Barentshavet og så gå innover mot Svalbard. Det kan bety veldig høye temperaturer, sier Slettebø.

Han opplyser at det er en mulighet for at Svalbard kan få ny varmerekord lørdag.

- Forholdene ligger til rette for en varmerekord, med temperaturer som stiger over 20 grader. Rekorden er litt over 21 grader, forteller meteorologen.

Kan bli det varmeste stedet i Norge

I tillegg til at Svalbard kan få varmerekord, kan det også hende at det blir stedet der det er varmest i hele Norge på lørdag.

- De samme luftmassene vil komme over Nord-Norge, men der kommer det til å regne. Det betyr at temperaturen ikke når noe særlig over ti grader, sier Slettebø.

Han opplyser at det har skjedd tidligere at Svalbard har vært det varmeste stedet i Norge, men at det ikke er normalt.