Svalestup for Ap og Høyre - MDG til himmels

Arbeiderpartiet vil gjøre historiens verste kommunevalg og Høyre sitt nest dårligste på 48 år, hvis valgresultatet blir som NRK og Aftenpostens ferske partibarometer.

Samtidig som de store styringspartiene går kraftig tilbake, kan Miljøpartiet de Grønne notere seg for sin beste nasjonale måling til nå. Fem døgn før valget ser MDG tosifret.

MDG får 10 prosent oppslutning på målingen som er utført av Norstat. Ifølge MDG selv dette deres beste nasjonale måling noensinne, uansett byrå og mediehus.

– Dette er helt fantastisk. Jeg får frysninger langt nedover ryggen, jubler MDG-talsperson Une Bastholm til NRK.



Høyre får 18,4 prosent i målingen - noe som innebærer det dårligste kommunevalgetsiden 2003 (18,1 prosent). Før det må vi tilbake til 1971 (17,9 prosent) for et svakere resultat, skriver NRK.

Ap får 22,3 prosent, noe som vil bety det dårligste valgresultatet noensinne. Aps til nå svakeste kommunevalg var i 2003, da de fikk 27,5 prosent.

– Du, nå er det under en uke igjen, og nasjonale målinger har for meg nå ganske liten interesse. Nå er det 356 målinger som teller, og de tallene kommer på mandag. Valgkampen har sitt eget liv i hver kommune, så jeg ser ikke så mye på de tallene der nå, jeg ser på hver enkelt kommune som vi driver valgkamp i og der mobiliserer vi og har troen på at vi kan gjøre et godt valg, sier Støre til NRK.