Svensk helsetopp: - Stormen tiltar i styrke

3700 har fått påvist koronasmitte i Sverige så langt, 110 er døde. Nå bygger svenskene nytt feltsykehus. Se pressekonferanse direkte.

Mandag har 734.922 personer i 199 land og territorier fått påvist smitte av koronaviruset. I Norge er 4313 smittet (29 døde), i Sverige er 3700 smittet (110 døde), i Danmark er 2355 smittet (72 døde), i Finland er 1343 smittet (11 døde) og på Island 1020 smittet (2 døde), melder NTB.

Se web-tv med pressekonferanse fra Folkhälsomyndigheten klokka 14.

Så langt er det ikke tegn til at økningen i behovet for sykehusplasser går langsommere, ifølge helsedirektør Björn Eriksson i Region Stockholm.

I Stockholm bygges nå et provisorisk sykehus i rekordfart. Feltsykehuset i Älvsjömässan skal etter hvert få 600 plasser.

- Tiltar i styrke

- Vi kan nå konstatere at stormen er her og at den tiltar i styrke. Trenden er veldig tydelig, og den er at behovet for behandling øker raskt dag for dag, sier Eriksson ifølge NTB.

I Stockholm har langt 1657 personer fått bekreftet smitte og 68 smittede har dødd.

På litt over en uke har regionen allerede doblet kapasiteten på intensivplasser, men er klar til å utvide kapasiteten ytterligere.

- Om nødvendig kan vi doble antall senger her, sier finansregionråd Irene Svenonius (M) ifølge Sveriges Radio og nyhetsbyrået TT.

PÅVIST SMITTE: I Norge har tallet på bekreftede smittetilfeller mandag passert 4000, i Sverige er tallet 3700. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen/ECDC)

Mindre restriktiv linje

Sverige har så langt valgt en annen og mindre restriktiv linje enn mange andre europeiske land i møtet med koronaepidemien.

Fredag ble det kjent at svenske myndigheter nå forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer i et forsøk på å bremse spredningen av koronaviruset, men forbudet har mange unntak.

Det gjelder for eksempel ikke for skoler, kjøpesentre og gallerier, kollektivtrafikk, private fester, treningssentre, matbutikker og svømmehaller, skriver Aftonbladet.