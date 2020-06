Svensk kjøpesenter fortviler: - Vi kunne trygt sluppet inn nordmenn

Nordby Shoppingcenter synes det er nedslående nyheter som kommer fra den norske regjeringen fredag ettermiddag.

- Dette var ikke det vi ønsket å høre. Vi biter tenna sammen. Vi har holdt ut i tre måneder, og vi skal klare å holde ut i 14 dager til, og håper at det snur da, sier senterleder ved Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim, til Nettavisen.

Han skulle gjerne åpnet kjøpesenteret for handleglade nordmenn, men erkjenner at hendene deres er bundet i denne saken.

Stortinget åpnet nemlig fredag for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene, men Sverige er stadig unntaket.

- Vi kan ikke gjøre så mye med dette. Men vi er verdens sikreste senter. Vi mener vi trygt kunne sluppet inn nordmenn hit i dag. Vi har nesten ikke svensker her. Det er 99 prosent nordmenn, så det er omtrent som å handle i Norge, sier Løvheim.

- Tryggeste sted på jord

Senterlederen mener likevel at det burde vært mulig å gjøre et unntak for senteret som ligger drøye fem kilometer fra norskegrensen

- Men jeg forstår at det er en landegrense. Det er det vi har levd godt på i alle år, men dette er det tryggeste sted på jord, sier han og henviser til smittevernsikkerhet knyttet til koronakrisen.

FORTVILET: Senterleder på Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim, skulle gjerne åpnet opp for norske grensehandlere. Foto: Jarl Morten Andersen/Sarpsborg Arbeiderblad

Norske myndigheter åpner for fritidsreiser til stort sett hele Norden, mens i Sverige åpnes det kun for fritidsreiser til og fra øya Gotland.

- Jeg forstår at det er en stor skuffelse for mange, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag. Der presenterte myndighetene nye reiseråd.

Ordfører skuffet

Ordføreren i grensebyen Strömstad deler også skuffelsen over fredagens beslutning.

- Vi hadde håpet på en gjenåpning av grensen. Dette er skuffende både for byen og kommunen. I vår region har vi nesten ingen smittede, så det er jo klart det er skuffende, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB.

Hansson påpeker at stengningen av grensen har påvirket kommunen kraftig, og at det nå ligger an til en tøff sommer.

- Det er alvorlig, spesielt for handelen. Vi er helt avhengig av kunder utenifra. Nå er det stor arbeidsledighet, og det er mange ungdommer som ikke får jobb i sommer, sier han.

Kun Gotland

Sverige er et av landene som er hardest rammet av koronapandemien og et av landene med den høyeste dødsraten i verden.

De siste tallene fra Folkhälsomyndigheten i Sverige fredag viser 49.684 smittetilfeller (en økning på 1396 nye smittetilfeller siste døgn) og 4854 døde (en økning på 40). I Norge er det meldt inn 8606 smittetilfeller og 242 døde så langt i utbruddet.

TOMT: Nordby shoppingsenter har hatt lite kunder siden mars. Spesielt matbutikkene på senteret er særlig populære. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Solberg understreket fredag at smittesituasjonen i Sverige er slik at det ikke kan åpnes opp på samme måte der. Men det finnes likevel ett unntak.

Øya Gotland i Østersjøen, omtrent 90 kilometer fra den svenske fastlandskysten, har hatt svært få smittetilfeller. Den åpnes dermed opp for reiselystne nordmenn.

Vil oppdatere

Oversikten over områder som ikke oppfyller reisekriteriene, skal oppdateres minst hver 14. dag.

Innreiserestriksjoner og karantenetiltak vil innføres på nytt, dersom det oppstår ny smittespredning i en region som i dag oppfyller kriteriene. Motsatt vil grensene også kunne åpnes til regioner som etter hvert kan komme til å oppfylle kriteriene.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt.

Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Helseminister Bent Høie (H) sier at flere av regionene i grensetraktene til Sverige er svært nære på å komme inn på listen over godkjente regioner, mens Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog på fredagens pressekonferanse slo fast at Bohuslän, der for eksempel Strömstad befinner seg, ligger langt unna å kunne bli godkjent.