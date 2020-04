Svensk lege i internt brev: - Vi må avslutte intensivbehandlinger vi ellers ikke ville gjort

I et internt brev på Karolinska sjukhus i Stockholm, forteller sjefen for intensivavdelingen at kapasiteten er sprengt og hvordan det skal håndteres.

Samtidig som antall koronasmittede innlagt ved norske sykehus går ned (fra 318 til 306 fra fredag til lørdag), har svenske sykehus en økning.

- Vår viktigste oppgave nå er å sammen redde så mange liv vi kan, skriver leder Björn Persson ved intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset, i et internt , skriver i et internt brev denne uken:

- Vi befinner oss i en kritisk situasjon. Hvis ikke utviklingen drastisk avtar, er prognosen at samtlige intensivbehandlingsplasser i Stockholm vil være fulle allerede til helgen.

- Dialyse blir en luksus

I brevet, som er trykket i sin helhet i svenske Aftonbladet, skriver Persson at jobben nå blir å skape flere behandlingsplasser. Han skriver at en spesialsykepleier med støttepersonal kan få måtte ta hånd om åtte, ti pasienter. At alle handlinger må være sterkt medisinsk motivert.

- Dialyse blir en luksus som vi med største sannsynlighet ikke vil kunne tilby, skriver han (dialyse er å rense blodet for avfallsstoffer når kroppen ikke klarer det selv).

- Vi må avslutte intensivbehandlingen på et stort antall pasienter som vi normalt ville fortsatt å behandle, skriver han.

Karolinska Universitetssjukhuset har så langt ikke kommentert det interne brevet overfor Aftonbladet.

- Tusenvis vil dø

Lørdag var det registrert 373 korona-dødsfall i Sverige - 40 siste døgn, mot 51 døde døgnet før, melder Expressen. Til sammenligning har Norge totalt 61 koronadødsfall, men utbruddet startet tidligere i Sverige.

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa fredag at tusenvis kommer å dø i Sverige.

– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sa han i et intervju med Dagens Nyheter. Han baserte uttalelsen på spredningsmønsteret i andre land.

Sverige har satt inn lagt mindre tiltak enn i Norge. Taktikken er likevel å hale ut tiden, slik at de syke ikke skal overbelaste helsevesenet.

Les: Sverige blir advart om at deres korona-strategi er «galskap»

Feltsykehus står klare

Torsdag ble det meldt at et feltsykehus med plass til 140 intensivpasienter sto klart for bruk. Sykehuset ligger sør for Stockholm og er satt opp ved hjelp av forsvaret.

Men det er stor mangel på legemidler. På noen sykehus er mangelen akutt, sier avdelingssjef Thomas Lindén ved Socialstyrelsen.

– Først og fremst er det en uro for mangel. Man er nær bunnen på sine lagre og kan ikke se når de fylles på igjen, sier Lindén, men vil ikke kommentere hvilke regioner det gjelder.