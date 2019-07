Svensk mann omkom etter arbeidsulykke i Kristiansand

En mann kom i klem mellom en lastebil og annen maskin på Mjåvann i Kristiansand torsdag formiddag. Mannen omkom.

En mann ble sendt til Sørlandet sykehus med alvorlige skader etter å ha kommet i klem mellom lastebil og en flishugger ved Mjåvann i Kristiansand torsdag morgen.

Ved 12.30-tiden meldte NRK at mannen er bekreftet omkommet på sykehuset.

Mannen, som var en svensk statsborger, har jobbet for firmaet i flere år, og hadde god kjennskap til maskinene og rutinene.

Ulykken skal ha skjedd hos bedriften Norsk biobrensel, ifølge Fædrelandsvennen.

Den forulykkede jobbet for et nederlandsk firma som var hos bedriften for å hente en flishogger på 45 tonn. Under forberedelse til transport av maskinen, kom mannen i klem, får NRK bekreftet av daglig leder i selskapet, Ole Kristian Hodnemyr.

Mannen har jobbet for firmaet i flere år, og hadde god kjennskap til maskinene og rutinene, ifølge NRK.

Politiet fikk melding om arbeidsulykken klokka 07.51.

Klokka 08.30 meldte politiet at nødetatene var framme på stedet og at en mann var skadet.

- Det drives livreddende førstehjelp på stedet. Årsakssammenheng er ukjent per nå. Kriminalteknikere fra politiet er på stedet, skrev politiet på Twitter klokka 08.30.

I en oppdatering het det at den skadde mannen var kjørt med ambulanse til Sørlandet sykehus Kristiansand.

- Fokus nå er å redde liv, og ta vare på de andre som har vært involvert på stedet, uttalte operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet jobbet med teknisk og taktisk etterforskning på stedet etter ulykken. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, melder NRK.