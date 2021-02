Svensk minister om Norges vaksinepass-treghet: - Vil være en fordel for Norge

Digitaliseringsministeren i Sverige tror vaksinepass vil tvinge seg fram, og bli et krav ved utenlandsreiser.

Norge er nå det eneste landet i Skandinavia som ikke har bestemt seg for å innføre et vaksinepass for alle som er vaksinert mot koronaviruset.

Torsdag fortalte den svenske regjeringen at de innfører vaksinepass. Sveriges energi- og digitaliseringsminister, Anders Ygeman (SD), håper nå at Norge kommer etter.

- Jeg tror tilsvarende beslutning vil bli fattet av andre land, og det kommer sikkert Norge også til å gjøre, sier Ygeman på telefon til Nettavisen.

Den svenske regjeringen vil bli blant de første landene i verden til å gi befolkningen et vaksinepass, noe som kan åpne opp for utenlandsreiser uten karantenekrav.

- Sverige og Danmark er jo ganske tidlig ute, og er vel først i verden med et slikt sertifikat, men enn så lenge finnes det ingen internasjonal standard. Så om bare vi kommer til å ha vaksinepass, så blir de jo ikke så anvendbare, sier Ygeman.

Også vårt naboland Island har bestemt seg for å innføre vaksinepass.

- Tror det vil kreves

Den svenske ministeren tror vaksinepass vil tvinge seg fram i de fleste land.

- Vi tror at det vil kreves for utenlandsreiser når samfunnet begynner å åpne opp i større grad på grunn av vaksineringen. Flyselskapet Qantas har sagt at de vil kreve vaksinasjon av de som skal reise med dem, og jeg tror også at andre flyselskap fra andre land vil gjøre det samme, sier han.

Ygeman er ikke i tvil om at et sertifikat som dokumenterer at man har tatt vaksine, vil bidra til å få samfunnet i gang igjen. Ikke bare i Sverige, men over hele verden.

- Så det vil være en fordel om Norge også innfører vaksinepass?



- Ja, selvsagt, og det er klart at om disse kravene kommer fra internasjonale flyselskap, så vil det komme i alle land, sier han.

- Synes du Norge er for trege her?

- Jeg vil ikke legge meg i hva regjeringen gjør, og de får bestemme selv, sier Ygeman.

- Blir enkelt å bruke

Ygeman forteller at alle svensker i dag kan få ut informasjon fra sin legejournal om at vaksineringen er utført, men at de nå jobber med å få laget et system der den enkelte kan få et digitalt sertifikat på sin mobiltelefon, som beviser at man er vaksinert.

- Det blir enkelt å bruke, også for dem som skal kontrollere vaksineringen, sier han.

Det pågår også diskusjoner i EU og WHO om hvordan vaksinepassene skal utformes. Ygeman understreker at det blir viktig å få på plass en internasjonal standard.

- Ønsker dere et samarbeid med norske myndigheter for å få til et best mulig system?

- Ja, selvsagt. Vi samarbeider gjerne med Norge og andre land, sier ministeren.

Hva innføringen av vaksinepass vil koste, vet ikke den svenske regjeringen ennå, men ifølge Ygeman vil det bli lagt fram en detaljert plan for dette i mars.

- 300.000 vaksinert

Målet til den svenske regjeringen er å ha vaksinepassene på plass før sommeren. Da skal også vaksineringen av den svenske befolkningen stort sett være i mål.

- Vi håper at alle svensker ved halvårsskiftet som ønsker det skal ha fått tilbud om vaksine og ha vaksinert seg. Det er det svenske vaksinasjonsmålet, sier han.

Han tror det da vil bli enklere for svenskene å reise på ferie til andre land.

- Hvordan ligger dere an med vaksineringen i Sverige nå?

- Minst 276.000 svensker har fått sin første dose, og til helgen er vi oppe i 300.000, forteller Ygeman.

- Hva med de som ikke ønsker å vaksinere seg, vil de da bli helt avstengt fra verden?

- Jeg tror at det vil bli stilt krav til vaksinering. Det er jo tross alt en dødelig sykdom, og er du ikke vaksinert så vil du sette dine medpassasjerer i fare, sier han om det.

- Får ikke medaljer

På grunn av strenge karanteneregler har nordmenns reiser til Sverige vært på et minimum siden pandemien brøt ut i mars i fjor, og i forrige uke ble det innført enda strengere kontroll ved grensene. Det har gått sterkt utover grensehandelen, men det har også rammet andre viktige samarbeidsområder mellom landene.

Lørdag kom også nyheten om at Sveriges innreiseforbud for nordmenn forlenges til 31. mars.

- Savner dere denne samhandlingen mellom landene våre?

- Ja, jeg tror de fleste nordmenn, svensker, dansker og finner tenker at det ikke finnes noen fast grense mellom landene. Vi samarbeider på ulike områder, men klart at alt dette stopper opp nå, sier Ygeman, og samtidig legger muntert til:

- Det eneste positive er vel at det norske damelandslaget i ski ikke får medaljer.

- Utfordrer myndighetene

IKT Norge, som er en interesseorganisasjon for teknologinæringen, mener den norske regjeringen nå må komme på banen - og nettopp se til Sverige.

- Vi utfordrer norske myndigheter til å finne en snarlig løsning for digitale koronapass. Se til våre naboland, både Island, Sverige og Danmark er i gang med arbeidet, sa Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, til Nettavisen torsdag.

Han påpekte at Norge har gode tekniske løsninger, som raskt kan tas i bruk.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyste til Nettavisen at Norge ennå ikke har tatt noen avgjørelse om vaksinepass.

- Det pågår arbeid som skal avklare hvilke situasjoner vi kan ta i bruk koronapass, det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen – både etiske, vitenskapelige, juridiske og samfunnsdiskusjoner, sa Jahrmann Bjerke, og la til:

- Tiden vi bruker på dette arbeidet vil blant annet henge sammen det internasjonale arbeidet og det er derfor for tidlig å angi en dato for når regjeringen vil konkludere i denne saken.

- Vil få hjulene i gang

Det store håpet er altså at vaksinepassene skal gjøre det mulig for vaksinerte å slippe karantene når de krysser landegrensene. I tillegg kan passene åpne et rom for store konserter, festivaler og andre arrangementer med mange deltakere. Passet kan dermed redde sommerferien for mange, og kulturlivet som stort sett ligger brakk.

- Et internasjonalt vaksinepass vil være positivt for næringslivet og bidra til å få samfunnshjulene i gang igjen. Et vaksinepass må vurderes nøye smittevernfaglig, men hvis det er forsvarlig mener vi Norge bør være en del av et felles europeisk samarbeid her, sa Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, til Nettavisen tirsdag.

