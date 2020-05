Svensk-norsk politiker om korona-sammenligning: - Det er blodig alvor, ikke en konkurranse

I Sverige dør det i snitt 6,89 personer per million innbygger av covid-19 hver dag, mens i Norge er tallet nede på 0,42.

Forskere fra Oxford University står bak statistikk-nettstedet Our World in Data, som tilbyr all slags mulig data om den pågående koronapandemien.

Mens mer kjente nettsteder og institusjoner som Worldometer og John Hopkins tilbyr antall påviste koronatilfeller og koronadødsfall i sanntid, har Our World in Data også justert antall daglige koronadødsfall opp mot innbyggertallet.

Our World in Data følger utviklingen for daglige dødsfall i 108 land og vekter det opp mot innbyggertallet basert på et gjennomsnitt de siste syv dagene.

Kurvene over gjennomsnittlige dødsfall gir en indikasjon på hvor hardt hvert enkelt land er rammet av pandemien i nåværende øyeblikk.

Blant landene i Norden er det Norge og Island som har færrest daglige kronadødsfall - hvis man ser på snittet over de syv siste dagene.

Kurven til Norge, som strekker seg over en periode på om lag 50 dager, er langt mindre dramatisk enn kurven til Sverige.

Sverige har ført en helt annen pandemi-politikk enn Norge med langt mindre smitteverntiltak. Sverige har ikke uventet flest daglige dødsfall i Norden.

Grafene viser utviklingen av daglige dødsfall per en million innbyggere basert på et gjennomsnitt syv dager bak i tid. Foto: Our World in Data (Skerjdump)

Norge kryper oppover på kurven



Per 12. mai har Norge i snitt 0,42 daglige dødsfall forårsaket av covid-19 per én million innbygger. Sverige ligger helt på topp over samtlige land i Norden med 6,89 daglige dødsfall per én million innbygger.

Danmark ligger over Norge med 0,99 dødsfall, mens Finland og Island har henholdsvis 0,8 og 0,42 daglige dødstall per én million innbygger.

Mens pilene for gjennomsnittlig daglige dødsfall begynner å peke nedover på kurven for Sverige, Danmark og Finland (Island ligger stabilt), har kurven for Norge begynt å krype oppover de siste fire dagene.

Our World in Data baserer statistikken på tall fra Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC). Men de tar forbehold om at det kan forekomme mørketall, og at land kan i enkelte tilfeller oppgi tall på dødsfall på ulike måter.

I Norden er det Sverige som har flest koronarelaterte dødsfall, mens Island har færrest, viser statistikken til Worldometer onsdag formiddag.

Sverige: 3313 dødsfall

Norge: 228 dødsfall

Danmark: 527 dødsfall

Island: 10 dødsfall

Finland: 275 dødsfall

- Blodig alvor, ikke en konkurranse

Sverige har ført en svært liberal smittevernpolitikk og har nærmest holdt samfunnet helt åpent under hele koronapandemien. Mye av strategien til Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, har vært å oppnå flokkimmunitet.

Strategien har fått enorm oppmerksomhet i verdenspressen, ettersom Sverige er omtrent det eneste landet i verden som ikke har stengt samfunnet.

Den svensk-norske partilederen for Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, ble intervjuet av Expressen denne uken. I intervjuet ble hun spurt om det var meningsløst å sammenligne dødstall mellom Sverige og de nordiske nabolandene.

- Nei, absolutt ikke. Men jeg setter lite pris på denne billedlige framstillingen av land på forskjellige pallplasser, som om det var en hyggelig konkurranse. Det er blodig alvor i en utrolig alvorlig pandemi, der det er åpenbart at alle land har mangler i sin håndtering, sier Busch Thor til Expressen.

Busch Thor sier også i intervjuet at Norge har lyktes på noen områder der Sverige ikke har lyktes, og henviser til blant annet den store smittespredningen og dødeligheten i Sveriges eldreomsorg.

Skulle egentlig snakke om 17. mai

Nettavisen har vært i kontakt med Per Gudmundson, som er pressesjefen til Busch Thor. Gudmundson sier at Busch Thor egentlig skulle snakke om 17.-maifeiringen i intervjuet med Expressen.

Han sier Busch Thor ikke er interessert i å utdype overfor Nettavisen hvordan Sveriges koronastrategi sammenlignes med andre nordiske lands tiltak.

I intervjuet med Expressen forteller Busch Thor at hun og familien alltid markerer Norges nasjonaldag, selv om de ikke befinner seg i Norge på festdagen. I fjor talte hun på Skansen under 17.-maiferingen i Stockholm og var iført tradisjonell bunad.

- For meg er det viktig å videreføre min norske arv til mine barn, sier hun til avisen.