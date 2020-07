Svensk pandemiekspert: - Sverige har 1100 prosent flere døde enn Norge

Professoren og overlege Björn Olsen tror ikke på en ny korona-bølge i Sverige, men mener det avhenger helt av hvordan svenskene oppfører seg.

Det er i et intervju med Expressen mandag at pandemieksperten kommer med spådommen.

- Det kommer an på hvordan vi oppfører oss. Det der er et konsept som kommer fra spanskesyken, hvor det var fire bølger. De fire bølgene skyldtes faktisk at viruset muterte og endret seg dramatisk. Koronaviruset muterer ikke som et influensavirus. Så at vi skal få en slik mutasjon, som skaper en ny bølge, tror jeg ikke, mener Olsen.

Han legger derimot vekt på at det er menneskers adferd som avgjør hvor mye smitte man har. Det er en annen sak, som han nødig vil kalle for en «ny bølge».

- Nå har vi 1100 prosent flere døde enn hva Norge har, per innbyggere, illustrerer den svenske overlegen.

- Forskjell på handlinger

Han tror man kommer til å få se flere lokale smitteutbrudd, som man skal kunne klare å få koll på - om oppføreselen til befolkningen er god nok.

Med over 5700 dødsfall i Sverige, sliter derimot Olsen å estimere hvor stort antallet blir til slutt.

- Det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes det er trist hvordan det har blitt som det er blitt. Vi har mange flere dødsfall enn alle de andre nordiske landene til sammen. Er det noe forskjell i genetikken våres? Nei, det er det ikke. Men er det forskjell på adferden og handlingene våres? Ja, det er det, fastslår han.

TROR IKKE: Björn Olsen tror ikke det kommer til å bli en andre smittebølge i Sverige. Foto: Uppsala Universitet

- Kastet over bord

Olsen poengterer at det er svenskenes handlinger, eller «mangel på handlinger», som har avgjort hvorfor dødstallet har steget såpass høyt.

- Det handler ikke bare om eldreboliger, det må vi være tydelig på. Det handler også om at vi har en smittespredning som er mer aktiv enn de andre nordiske landene.

Videre tror også Olsen det svenske selvbildet har vært problematisk, da helsebevisstheten alltid har vært høy både individuelt og blant befolkningen.

- Plutselig har vi kastet dette ganske mye over bord, mens andre land som gikk inn for strenge restriksjoner fra starten fikk raske effekter av det. Vi har ikke fått det og heller gått gradvis nedover, sier han.

- Verre i Norge

Forrige uke fryktet Folkhälsomyndigheten i Sverige ytterligere 5800 koronadødsfall, mens statsepidemiolog Anders Tegnell på sin side tror at Norge blir enda hardere rammet.

På oppdrag fra den svenske regjeringen har Folkhälsomyndigheten utarbeidet flere scenarioer for den videre smittespredningen, og det mest dramatiske av dem spår at ytterligere 5800 smittede svensker vil dø i løpet av et år.

Statsepidemiolog Anders Tegnell mente at Sverige vil klare seg bedre enn Norge når en ny smittebølge ventes til høsten.

- Jeg vil ikke si at vi er bedre forberedt, men vi kommer til å slippe billigere unna, sa Tegnell under en pressekonferanse tirsdag.

- Det er betydelig flere personer i Sverige som er immune enn i Norge, la han til.

I Norge er 255 koronadødsfall meldt til Folkehelseinstituttet (FHI) per mandag.

