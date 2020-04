Svensk politiker ville bli smittet av koronaviruset - dro til Stockholm

- Dette er jo et hysteri, sier lokalpolitikeren Urban Persson.

Lokalpolitikeren Urban Persson, som sitter i som representant i Storfors kommune for partiet Storforsdemokraterna, får nå massiv omtale i hjemlandet.

Han dro nemlig til Stockholm for å bli smittet av koronaviruset.

Dro sammen med en lege

Ifølge Aftonbladet dro Urban Persson til Stockholm for fire uker siden for å bli smittet sammen med en lege han kjenner. Persson vil derimot ikke ut med navnet på denne legen, men planen var at de begge skulle bli smittet.

Les: Sverige: Anslår at ett bekreftet koronatilfelle betyr 100 smittede

– Hun dro som en del av jobben og ville bli syk før alle andre. Det er logisk synes jeg. Jeg hengte meg på, som er morsom greie. Jeg hadde ikke noe å vinne eller tape på det, sier Urban Persson, som selv hevder at han ikke er i risikogruppen for smitte.

Aftonbladet skriver at Folkhälsomyndigheten på dette tidspunktet hadde frarådet folk mot å ta unødvendige reiser til Stockholm.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

- Har diabetes og høyt blodtrykk

Ting gikk derimot ikke som planlagt på turen, siden de ikke traff en koronasmittet person i Stockholm.

Les: Norske forskere kritiserer Sveriges korona-strategi

- Jeg er 63 år og har diabetes og høyt blodtrykk. Men jeg er sikker på at de ikke ville ha vært noe problem. Problemet er at vi ikke fikk treffe den smittede personen, så det funket ikke. Jeg testet i og for seg med å slikke et rulletrapprekkverk på t-banen, men det bet ikke på, sier han avisen Värmlands Folkblad.

Les også Kona ville arvet mareritt-gjelden dersom han døde av koronaviruset

Stengt ute fra budsjettmøte

Ifølge Aftonbladet har Urban Persson på grunn av sin reise nylig blitt utestengt fra et budsjettmøte i kommunen.

Les: Britiske forskere er klare for å teste korona-vaksine på mennesker

– Jeg har diabetes og min kone gjennomgår for tiden et stamcelle bytte, så vi er i risikogruppen. Om noen sier de har vært på reise for å bli smittet av korona, så føler jeg ikke at det er passende at vi sitter i samme rom, sier kommunalråd Hans Jildesten (S) i Storfors kommune til SVT.

Aftonbladet skriver Urban Persson nå har sendt inn en anmeldelse til Justitieombudsmannen, fordi han ble nektet å være med på møtet.

– Jeg skulle selvsagt ha fått bli med. Folk har blitt helt hysteriske med denne smitten, sier han til avisen.

Urban Persson representerte tidligere Sverigedemokraterna, men hoppet av etter valget i 2018 og etablerte Storforsdemokraterna.

185 nye koronadødsfall i Sverige

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Sverige har steget med 185 til 1.765 det siste døgnet, ifølge tall fra helsemyndighetene, melder NTB.

15.322 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 545 flere enn for et døgn siden. Sverige har nå 17,5 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 3,4 og Finland har 1,8.