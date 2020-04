Svensk professor: - Meningsløst å stenge utesteder

Den svenske smitteverneksperten Johan Giesecke mener det er helt unødvendig å stenge utesteder på grunn av koronakrisen.

I Norge lider utelivsbransjen av strenge koronarestriksjoner. I Oslo blir innbyggerne møtt av stengte dører, siden det er forbud mot alkoholservering.

I Sverige derimot er serveringstedene åpne, og folk har besøkt puber og restauranter som vanlig. På skjærtorsdag kom imidlertid statsministeren med en kraftig advarsel til svensker som drar på utesteder og ikke holder avstand.

- Det er direkte uansvarlig, sa Stefan Löfven til Aftonbladet.

- Meningsløst

På langfredag har Dagbladet snakket med professor Johan Giesecke. Svensken er tidligere statsepidemiolog og WHO-rådgiver for smittevern, og han er helt klar i sin sak.

- Det er meningsløst å stenge utestedene, slik dere har gjort i Oslo, sier Giesecke til avisen.

Professoren begrunner det med at hvert len har sine egne smittevernleger som kan stenge utesteder og restauranter på dagen, hvis de ikke følger restriksjonene. Det vil dermed gi en signaleffekt overfor andre som vil følge reglene, ifølge svensken.

I Sverige får serveringsstedene holde åpent, så lenge det kun serveres mat ved bordene. Gjestene kan heller ikke stå og spise eller drikke, og det skal være god avstand.

Holdt stengt

Mens det økonomiske maskineriet ruller og går for servicebransjen i Sverige, er ting snudd på hodet her til lands. Siden regjeringen kom med strenge koronatiltak 12. mars, har strenge smitteverntiltak gjort det vanskelig for utesteder, puber og restauranter. Mange har derfor stengt ned virksomheten, og tapt store inntekter de siste ukene.

I Oslo har det vært forbud mot alkoholservering siden 21. mars, og det forbudet gjelder på ubestemt tid.

- De stedene som holder stengt, må fortsatt holde stengt. Skjenkingen av alkohol vil ennå ikke begynne. Dette fortsetter å ramme en stor næring i Oslo. Uteliv, restauranter og kultur er utrolig viktig for byen vår, og vi fortsetter å betale en høy pris for å stoppe smitten, sa byrådsleder Raymond Johansen, like før påske.