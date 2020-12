Svensk region slår katastrofealarm: Må be om hjelp fra nabofylker

Hardt presset region i midtre Sverige sier det kan bli nødvendig å gå over til katastrofenivå.

Se pressekonferanse med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klokken 14.00 øverst i artikkelen.

Situasjonen i region Gävleborg er nå så presset at man planlegger å heve beredskapsnivået til katastrofenivå, som er det høyeste nivået. Det skriver Aftonbladet.

Fredag rapporterte regionen om 1700 nye covid-19-tilfeller på sju døgn, 300 flere enn hva tallene viste uka i forveien.

Ifølge Folkhälsomyndigheten er smittespredningen ventet å kulminere rundt årsskiftet.

Man er på bristepunktet når det gjelder ressurser i Gävleborg. Fredag var det 73 inneliggende koronapasienter, ti av dem på intensivpleie.

Det kan bli nødvendig å be andre regioner i området om å ta imot pasienter som trenger respiratorhjelp. I så tilfelle kan Gävleborg komme til å be naboene Halland og Kalmar om hjelp.

Katastrofenivå innebærer at alle tilgjengelige ressurser settes inn, og at personalet rustes for å ta imot et stort antall pasienter.

Les: Håver inn korona-kroner og får skylda for smittebølgen

Mangler personell

Seks av Sveriges sju universitetssykehus oppgir at de mangler helsepersonell. Framfor alt er mangelen på sykepleiere stor.

Ved alle sykehus blir ansatte bedt om å jobbe overtid, melder Sveriges Radio.

Norrlands universitetssykehus i Umeå er det eneste som sier det ikke trenger å flytte på ansatte mellom avdelinger for å håndtere ekstrabelastningen på grunn av koronapandemien.

Les: Bent Høie kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

Utslitte

Alle sykehus unntatt Örebro oppgir at de har leid inn flere helsearbeidere og at planlagte operasjoner er utsatte.

På universitetssykehuset Akademiska i Uppsala har 415 sykepleiere, hjelpepleiere og leger sluttet de første ti månedene i år. Det er 72 flere enn på samme tid i fjor.

– Det vi alle er redde for er at de ansatte faktisk ikke har krefter til å bære belastningen som er i dag, sier HR-sjef Anna Wadenhov ved Akademiska.

Les også: Regjeringen åpner for å hjelpe Sverige

Reklame Julekalender: Hvilken julekake er formet som et kremmerhus?