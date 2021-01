Svensk studie: P-piller minsker risikoen for underlivskreft

En svensk studie med 250.000 deltakere viser at p-piller reduserer risikoen for eggstokk- og livmorkreft med rundt 30 prosent i opp mot 30 år.

Studien er utført av Uppsala universitet. Den viser at risikoen for å bli rammet av livmorkreft reduseres med 32 prosent, mens risikoen for eggstokkreft reduseres med 28 prosent. Beskyttelsen varer i opp mot 30 år etter at man slutter å ta medikamentet.

– Under eggløsningen øker nivåene av veksthormoner, som i sin tur kan bidra til at kreftceller dannes. P-piller forhindrer eggløsningen, og dermed minsker også risikoen for at kreftceller blir dannet, sier Åsa Johansson ved institusjonen for immunologi, genetikk og patologi ved universitetet.

Les også: Forsker: - P-pille for menn kan bli en realitet

– For hver eggløsning man har i sitt liv, medfører det en risiko for kreft. Så jo flere eggløsninger du unngår, desto mindre blir sjansen for at kreftceller dannes, sier Johansson.

Øker risikoen for brystkreft

Hun vil imidlertid ikke anbefale bruk av p-piller for å forebygge kreft uten videre.

– Det er veldig vanskelig spørsmål. Det finnes andre risikoer som øker med p-piller, som depresjoner og økt risiko for blodpropp. Det er også en økt risiko for å brystkreft, men den er liten. Det gjør det vanskelig å anbefale å ta p-piller for å forebygge andre typer kreft, sier hun.

Les også: Norsk verdenssensasjon - skal revolusjonere behandlingen av infeksjoner

En studie fra danske Rigshospitalet viste i 2017 at risikoen for å få brystkreft økte med 20 prosent for kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon.

I studien ble det påvist at jo lenger man bruker prevensjon, jo mer øker risikoen for å få brystkreft.

Selvmordsrisiko

Samme år viste en annen studie fra samme sykehus at risikoen for selvmord øker ved bruk av p-piller. Risikoen økte mest 3–6 måneder etter at medikamentet ble tatt i bruk, viste studien.

Les også: Ny studie: Kreftpasienter er mer utsatt for alvorlig covid-19-sykdom

– Noen kvinner er av uvisse årsaker spesielt følsomme overfor naturlige hormonelle svingninger. Når de så påføres eksterne hormoner i større mengder fra prevensjonsmedisinen, kan det forsterke de følelsesmessige svingningene, som altså i verste fall kan føre til selvmord, sa studiens seniorforfatter, professor Øjvind Lidegaard, ved Rigshospitalet i København, til Politiken.

Han understreker samtidig at de langt fleste kvinner tåler p-piller og lignende preparater godt.

Les også: Berit Nordstrand får sterk kritikk for kostholdsråd til barn og unge

Reklame Fem populære vinterjakker du får på salg nå