Svensk WHO-rådgiver slakter Norge og resten av verdens håndtering av koronakrisen

Sverige gjør riktig. Alle andre gjør feil. Det sier Sveriges tidligere statsepidemiolog.

Tidligere statsepidemiolog og nåværende WHO-rådgiver for smittevern Johan Giesecke, som selv håndplukket Sveriges nåværende mest elskede og hatede mann, Anders Tegnell, til sin etterfølger, er skråsikker på at Sverige har rett og at Norge med resten av verden, gjør feil. Det sier han i et intervju med Dagbladet fredag.

Norges tidligere storebror Sverige har valgt en annen koronastrategi enn stort sett hele verden. Mens Norge har valgt «de mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid» har Sverige verken stengt skoler eller grenser. Tidligere denne uka åpnet Sats sine treningssentre i landet igjen, og hjemmesitting begrenses til de som er syke eller er i risikogrupper.

- Sverige er et av få land som gjør det på denne måten. De andre gjør feil. Vi tar hensyn til de vitenskapelige bevisene. Norge og Danmark har en mer politisk ledelse som vil vise styrke og gjennomføre tiltak, sier Giesecke til Dagbladet.

Han karakteriserer det norske hytteforbudet som fullstendig tull og mener det er legitimt at mange i Norge protesterer.

Giesecke mener norske politikere bør lytte mer til faglig ekspertise. Han har ingen tro på at det er mulig å få smittetallet under én slik helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har som målsetting, på tross av råd fra FHI.

Han forteller videre til Dagbladet at Kina og Sør-Koreas strenge «undertrykk-strategi» lett kan feile ved at smitten kan komme tilbake og ut av kontroll igjen. En kollega han har snakket med fra Sør-Korea uttaler at det landet holder på med blir for dyrt og at de snart må gi opp .

Det hører med til historien at Giesecke understreker at han tror hverken Norge eller Sverige vil bli problemland når koronakonklusjoner skal trekkes i fremtiden.

Han berømmer Norge for én ting.

- Det er bra å teste mange, slik som Norge gjør. Sverige gjør ikke det, fordi resultatet er uinteressant. Det er for seint å teste mange, sier han til Dagbladet.