Svenske forskere tror at mild korona-sykdom kan gi like god immunitet

Hvor syk du blir av korona, påvirker i liten grad immuniteten.

Selv ett år etter at korona-viruset ble oppdaget, er det masse vi ikke vet om hvordan viruset påvirker kroppen.

Men vi får stadig flere puslespillbiter på plass. Og i en ikke-fagfellevurdert artikkel fra forskere ved Karolinska Institutet kommer det nå frem potensielt svært gode nyheter.

Blir man immun med lett sykdomsforløp?

Covid-19 er en sykdom som gir et svært bredt spekter av symptomer. Noen får ingen symptomer i det hele tatt, noen får milde symptomer, noen blir ganske syke - og noen blir kritisk rammet.

Spørsmålet er om de som får mildt sykdomsforløp får en like kraftig immunitet som de som rammes hardere.

- I hvilken grad alvorlig sykdom gir mer langvarig immunitet enn mild sykdom vet vi ikke. Det er ofte slik for andre infeksjonssykdommer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Nettavisen.

- Men for covid-19 synes sammenhengen å være slik at unge mennesker som har et friskt og tilpasningsdyktig immunforsvar beskyttes godt mot covid-19, derfor får de også mild sykdom. Eldre mennesker har et eldre immunforsvar og gjennomgår mer alvorlig sykdom. Om de unge blir like lenge immune som de eldre vet vi enda ikke.

Lik reaksjon i de viktige B-cellene

Karolinska Institutet (KI) melder at de har fulgt totalt 147 pasienter med bekreftet sykdom. Blant pasientene var det alt fra de som ikke hadde symptomer, til personer som døde.

Undersøkelsen viste at personer med mildt sykdomsforløp hadde et forholdsvis raskt fall i mengden antistoffer i kroppen.

Men: Undersøkelsene viste at kroppens minne-B-celler, som produserer antistoffer ved infeksjon, reagerer nesten likt, enten man har hatt en mildt eller svært alvorlig korona-infeksjon.

- Siden majoriteten som blir infisert av SARS-CoV-2 er enten asymptomatiske eller bare har milde symptomer, så er mulighetene for å generere antigen-spesifikke B-celler uten å oppleve alvorlig sykdom, noe som vil være viktig for mulighetene til å etablere flokkimmunitet, skriver forskerne i rapporten.

- Våre data indikerer at majoriteten av smittede vil ha mulighetene til å generere beskyttende respons via minne-B-celler og dermed være beskyttet, eller oppleve mildere sykdomsforløp. Om mengden B-celler er nok i det lange løp, og i hvilken grad de hindrer spredning av viruset på samfunnsnivå vet vi ikke, påpeker de. Dette er kritisk kunnskap vi trenger i den nære fremtid, skriver forskerne.

Nakstad tror på immunitet over et halvt år

Så langt har antakelsen i det medisinske miljøet vært at man blir immun mot covid-19-infeksjon minst et halvt år. Nakstad sier til Nettavisen at det er ting som tyder på at immuniteten varer lenger enn som så:

- Kunnskapen om hvordan immunsystemet påvirkes av covid-19 og hvor langvarig immunitet man får er mangelfull. Mye tyder på at man får varig immunitet ut over et halvt år selv om antistoffnivået i blodet faller, dette underbygges av at få personer så langt har blitt smittet to ganger.

