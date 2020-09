Svenske helsemyndigheter ser på ny korona-anbefaling - vil gi legene fullmakt

Svenske helsemyndigheter ønsker å gi leger myndighet til å be personer som bor sammen med en koronasmittet, om å holde seg hjemme fra jobb.

Folkhälsomyndighetens anbefaling er per nå at den som er blitt koronasmittet, bør unngå nær kontakt med andre under inkubasjonstiden på to uker.

Men helsemyndighetene ser nå på mulighetene for at leger kan be personer over 16 år, som bor med en koronasmittet, om å holde seg hjemme og for eksempel ikke gå på jobb, skriver Aftonbladet.

Les også: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Hensikten med endringen er å gjøre det enklere for folk å holde seg hjemme. En legeanbefaling om å bli hjemme, gir nemlig rett til kompensasjon fra svenske Försäkringskassan.

Les også: Nå snakker de om revansj for Tegnell

Det legges ikke opp til noen kontrollmyndighet for å holde tilsyn med om legeanbefalingene eventuelt blir fulgt opp.

Norske helsemyndigheter har siden i mars anbefalt karantene for dem som bor i samme husstand som noen som er satt i hjemmeisolering med påvist eller mistenkt covid-19-smitte.

(©NTB)