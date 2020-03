Svenske helsemyndigheter svarer på korona-kritikk: - Kan ikke slå av alle samfunnsfunksjoner

Svenske helsemyndigheter kommer med siste nytt om situasjonen i landet. Se pressekonferansen i videovinduet over!

Artikkelen oppdateres!

På fredagens pressekonferanse kom svenske helsemyndigheter med siste nytt rundt koronasituasjonen i landet.

- Vi er fortsatt av den oppfatning at det ikke er nødvendig å stenge barnehager og skoler enda, forteller generaldirektør på Folkhälsomyndgiheten, Johan Carlson.

- Effekten er marginal. I tillegg ser man problemer med barneomsorgen, utsatte barns situasjon og hva det kommer til å innebære for foreldre som jobber i helsesektoren eller andre viktige yrker, fortsetter generaldirektøren.

Han mener også det ikke er bra å stenge fotballtreninger og andre liknende aktiviteter, men at man heller må tenkte hvordan man kan tenke for å minske smitterisikoen.

Ellers opplyser Carlson om at man bør bli hjemme om man merker man blir syk, jobbe hjemme om man kan.

Videre tar Carlson også statsepidemiolog Anders Tegnell i forsvar, etter at sistnevnte fikk stor kritikk for sitt forslag om å la hele Sverige smittes av koronaviruset. På denne måten hevder Tegnell at befolkningen skal utvikle en type flokkimmunitet.

- Jeg synes det er nærmest uverdig det han har blitt utsatt for, sier generaldirektøren.