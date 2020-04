Svenske myndigheter kommer med siste nytt om koronaviruset

De svenske myndighetene holder pressekonferanse om koronaviruset.

Regjeringen har hørt på opposisjonen og Lagrådets synspunkter om å gi regjeringen mulighet til å fatte vedtak uten å gå gjennom riksdagen, det skriver Aftonbladet.

- Vi er veldig fornøyde, nå har regjeringen fått bred støtte for lovgivning. Regjeringen har lyttet til både opposisjonen og Lagrådet. Alle vedtak vil gå til riksdagen umiddelbart, sier Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt.

De som deltar på dagens pressekonferansen Anders Tegnell, statsepidemiolog i Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen og Maria Bergstrand, leder for operativ avdeling hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under et ekstraordinært møte i statsråd i dag, 7. april, bestemte regjeringen å forlenge tiltaket om midlertidig gjeninnføring av grensekontrollen. Tiltaket ble forlenget for perioden 14.04-13.05.2020.

Mandag ble antall dødsfall relatert til koronaviruset oppjustert til 477 personer. 7.206 personer var registrert som smittet, og 430 personer fikk intensivbehandling.