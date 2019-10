Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

De tre politibetjentene som var tiltalt for tjenestefeil da Eric Torell ble skutt og drept, er frikjent i tingretten i Stockholm.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor etter at han hadde rømt hjemmefra. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende. Totalt ble det avfyrt 25 skudd.

Alle de tre politibetjentene var tiltalt for tjenestefeil, men kun en av dem var tiltalt for å ha forvoldt en annens død.

MOR: Torells mor Katarina Söderberg har tidligere uttalt at hun håper rettssaken kan føre til endringer i politiet. Politiet må få mer kunnskap om hvordan mennesker med funksjonshemninger fungerer, mener hun. Foto: Fredrik Sandberg/tt (NTB scanpix)

Påtalemyndigheten mente at leketøyspistolen kunne oppfattes som et ekte våpen, men konkluderte likevel med at politifolkene ikke vurderte situasjonen grundig nok før de skjøt. Det ble også argumentert med at bare 23 av de 25 skuddene som ble avfyrt, kunne forsvares med at de ble fyrt av i selvforsvar.

Vanskelig å fastslå

Retten mener verken tekniske eller medisinske undersøkelser støtter påtalemyndighetens syn på saken.

Det er ikke mulig å fastslå hvordan Torell beveget seg og sto da de dødelige skuddene falt, og ifølge retten kan hendelsesforløpet derfor ha vært et annet enn det påtalemyndigheten har anslått.

Rettens fagdommer Erik Lindberg uttaler at politiet sluttet å skyte mot Torell da de ikke lenger vurderte situasjonen som truende.

– Det har heller ikke blitt vurdert som rimelig at politiet i en ekstremt truende situasjon skulle stoppe før de nest siste og siste skuddene, når de øvrige 23 som ble avfyrt i rask rekkefølge aksepteres, sier han i en uttalelse.

SKUTT: Eric Torell ble skutt og drept av politiet. Dødsfallet førte til sterke reaksjoner i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist (AFP/Scanpix)

Håpet på endringer

Torells mor Katarina Söderberg har tidligere uttalt at hun håpet rettssaken kunne føre til endringer i politiet. Politiet må få mer kunnskap om hvordan mennesker med funksjonshemninger fungerer, mener hun.

I et intervju med avisen Aftonbladet fra august i fjor sa hun at sønnens mentale alder er på tre år.

– Et barn med Downs syndrom og autisme. Hvordan skulle han være så truende? Det gir ikke mening, sa hun.

