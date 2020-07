Svenske supermarkeder jobber med å skaffe nok kjøtt til grenseåpning

Supermarkeder i Charlottenberg jublet da norske myndigheter opphevet reiseforbudet. Men de er også bekymret for om de har nok kjøtt.

– Jubelen har stilnet nå, for alle jobber frenetisk med å få i stand butikken, sier markedssjef Tobias Lindh på Hypermat i Charlottenberg til Aftenposten.

Norske myndigheter kunngjorde fredag at de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd.

Mange butikker mistet betydelige deler av omsetningen sin da grensene ble stengt. Nå forsøker de iherdig å fylle opp hyllene med nordmenns favorittprodukter. Lindh på Hypermat forteller at han har begrenset med ferskt svin- og storfekjøtt, men har bra med kyllingkjøtt.

– De får klare seg med åtte sorter bacon. Vanligvis har vi kanskje 12 sorter, sier butikksjef Tommy Johansson på Coop-eide Maximat.

De nye reiserådene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag.

Tolletaten advarer

Lørdag ventes det altså storinnrykk av nordmenn som vil handle i det svenske länet Värmland, hvor blant annet Charlottenberg kjøpesenter ligger. Men Tolletaten presiserer at personkontrollen på grensa fortsetter.

– Ja, deler av Sverige har jo blitt grønt, men resterende av Sverige er rødt. Det betyr at personkontrollen vil fortsette. Regjeringen fraråder reiser til utlandet. Hvis mange reiser til utlandet i morgen, så vil det bli kø ved retur. Det er ikke tvil om det, sier fungerende seksjonsleder Bjørn Hansrud ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen.

Fakta Oppdaterte reiseråd fra midnatt 24. juli ↓ * De nye reiserådene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 24. juli. Det er tidspunktet flyet lander på norsk jord som er avgjørende for om man må i ti dagers karantene eller ei. * Passasjerer i fly fra Norge som lander i røde land, for eksempel Spania, etter midnatt 214. juli, havner i karantene og har ikke krav på sykepenger dersom det trengs i karantenetiden. * Dersom man er på bilferie i et rødt land og kjører hjem til Norge gjennom grønne land, så trekkes reisetiden fra karanteneperioden. * Man kan kjøre gjennom røde regioner i Sverige uten karanteneplikt, dersom man bare kjører og kun tar nødvendige stopp på steder det ikke er mange mennesker. Kjøpesenter-stopp er ikke lov. * Dersom man sitter i karantene etter å ha vært i et rødt land – og dette landet blir grønt – blir karantenen opphevet. * Mellomlander man i et rødt land på vei hjem til Norge, så må man i karantene når man kommer hjem.

Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Det betyr også at alle som reiser over grensa, må ha pass. Hansrud advarer også om at de vil ha mulighet til å kontrollere også mindre veier som krysser grensa.

Forberedt på økning

Seksjonslederen forteller at de er forberedt på en kraftig økning i trafikken over grensa i Kongsvinger-området.

Omkring 40 kilometer fra Kongsvinger ligger den tradisjonelle grensehandelsbyen Charlottenberg.

Allerede fredag var det flere som var ivrige etter å komme seg til Sverige. Men selv om det nye reiserådet ble kunngjort fredag ettermiddag, gjelder det først fra midnatt natt til lørdag.

– Kastet seg i bilen

Til det svenske nyhetsbyrået TT sier seksjonssjef Kersti Bråten ved Tolletaten i Kongsvinger at det kan virke som om enkelte allerede fredag ettermiddag kastet seg i bilen for å kunne handle i Sverige.

– Det er nok noen som ikke har fått med seg at de nye reisereglene gjelder fra midnatt natt til lørdag og trodde at reglene trådte i kraft allerede fra klokken 14 da beskjeden kom, sier hun.

For disse venter ti dagers karantene når de kommer hjem.

Seksjonssjefen sier at de er forberedt på en god del trafikk, men at hun tror at en del fortsatt nok vil være forsiktige med reisevirksomhet.