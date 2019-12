Svenske velgere har mest tillit til Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson har mest tillit i ny meningsmåling. Sveriges statsminister forklarer hvorfor Sverigedemokratenes leder er langt mer populær enn ham selv.

I 14 år har Jimmie Åkesson vært Sverigedemokratenes leder, partiet som de andre svenske partiene ikke vil samarbeide med.

14 år i den svenske politiske kulden, har gjort Sverigedemokratene til landets tredje største parti, med 62 av 349 mandater i Riksdagen, og Åkesson til landets mest tillitvekkende politiker, sammen med Kristdemokratenes Ebba Busch Thor.

Det er meningsmålingsbyrået Novus som har gjennomført spørreundersøkelsen blant svenske velgere. 31 prosent har ganske stor eller veldig stor tillit til Åkesson, skriver SVT. Det gir ham «delt førsteplass» med Thor.

- Misnøye

- Jeg tror mange som sympatiserer med Sverigedemokratene nå, er misforsnøyde, sa statsminister Stefan Löfven under en tale i Visby søndag, skriver Nyheter24.

- Misfornøyde med hvordan samfunnet ser ut, med kriminalitet, med ulikheter rundt om i landet. Misfornøyde med Socialdemokraterna, med Moderaterna, sa Löfven.

Selv har han sunket til 23 prosent som har tillit til ham. Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har en «tillitsprosent» på 25. Sistnevnte har blitt kritisert for å ha hemmelige private kaffemøter med Åkesson, til tross for at Moderaternas leder har lovet å ikke samarbeide med ham.

Grønn partileder med liten tillit

Thor i Kristdemokraterna var tidligere den mest tillitvekkende politikeren alene. I denne meningsmålingen går hun ned fire prosentpoeng, mens Åkesson går opp to prosentpoeng. De to deler dermed 1. plassen med 31 prosent.

LITE TILLIT: Visestatsminister Isabella Lövin fra Miljöpartiet (t.v.) er blant politikerne med minst tillit. Her er hun sammen med statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokratene (t.h.) under en avstemningen i Riksdagen. Foto: Anders Wiklund (NTB scanpix)

Det er altså lederne for de to fløy-partiene som har mest tillit. Mens Åkesson og Sverigedemokratene politisk ligger lengst til høyre, befinner Thor og Kristendemokratene seg lengst til venstre.

Helt nederst på skalaen, er talsperson for Miljöpartiet og svensk visestatsminister, Isabella Lövin (12 prosent); Miljøpartiets andre talsperson, Per Bolund (9 prosent) og Liberalernas partileder, Nyamko Sabuni (10 prosent).