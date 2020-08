Svenskene håper å gå i gang med vaksinering i januar

Sverige regner med å få opp mot 18 millioner doser koronavaksine neste år.

Allerede på nyåret håper svenskene de kan gå i gang med vaksineringen.

Ifølge den nasjonale vaksinekoordinatoren Richard Bergström vil Sverige få tilgang på mellom 10,8 og 18 millioner doser koronavaksine i 2021. Det er rundt 2 prosent av alle dosene EU får tilgang til.

Målet er å komme i gang med vaksinering i første kvartal, trolig allerede i januar eller februar.

– Fra januar skal vi ha tilgang på vaksiner, selv om det er mulig det ikke blir så mange doser. Det er ikke tidsskjemaet for leveranser som er problemet, men at de kliniske dataene er gode nok, og at de blir godkjent, sier Bergström.

Han regner med at alle svensker vil ha fått tilbud om vaksine innen 2021 eller 2022. (©NTB)