Svenskene vant anbud på sju togstrekninger i Norge

Svenske SJ har fått kontrakten om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Dette er andre runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om trafikkpakke nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Det har vært kjent at Vy og Svenska Järnvägar (SJ) har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina er prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kan motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord 2 er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.