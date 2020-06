Svensker risikerer tysk karantene

Svensker som reiser til Tyskland, risikerer å bli den eneste folkegruppen i EU som må i koronakarantene.

Den tyske regjeringen anbefaler karantene for statsborgere fra EU-land med et høyt antall nye koronainfeksjoner. Grensen er satt på over 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste sju dagene.

På nettsiden til tyske folkehelsemyndigheter, Robert Koch Institut, er det kun ett EU-land som lyser rødt på kartet – Sverige.

Det er opp til de enkelte delstatene om de vil følge anbefalingen og bestemme hvordan karantenen for EU-borgere skal gjennomføres.

I dag anbefales det 14 dagers karantene kun for personer fra tredjeland.

