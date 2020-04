Sverige: - For hvert bekreftet koronatilfelle, finnes det 999 andre

Sveriges helsemyndigheter holder pressekonferanse om koronasituasjonen.

Assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten, stedfortredende kriseberedskapssjef Taha Alexandersson og Morgan Olofsson i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar på tirsdagens pressekonferanse.

1765 dødsfall

Sverige tirsdag: 1765 koronarelaterte dødsfall, 1133 på intensivbehandling, 15.322 sykdomstilfeller.

Omtrent halvparten av smittetilfellene er konstatert i Stockholm.

Wallensten viste på pressekonferansen tirsdag til beregninger og modelleringen av smittespredningen i Stockholm.

- Når våre matematikere har regnet på det, viser den ene modellen at flest smittetilfeller inntraff 15. april. Da var toppen nådd, ifølge den modellen. Det var kanskje toppen på kurven. 1. mai kan en tredjedel av Stockholms innbyggere være smittet. Beregningene fra denne studien tyder på at for hvert bekreftet koronatilfelle finnes det 999 andre, sa han.

- Mange får aldri diagnose

- Hvor mange har sykdommen med milde symptomer? lød et av spørsmålene på pressekonferansen.

- Det er vanskelig å vite. De opplysningene har vi ikke, svarte Wallensten.

- Det er veldig mange som aldri får en diagnose, understreket Anders Wallensten.

Han peker på at Sverige etterhvert vil gjøre studier på immunitet basert på antistoffer. Testkapasiteten i Sverige bygges opp.

Mandag ble det meldt om 40 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige, 1590 totalt. Statsepidemiolog Anders Tegnell uttrykte da bekymring rundt meldinger om at svenskene flere steder ga blaffen i rådet om å holde avstand.

- Vi får urovekkende rapporter fra deler av landet om at det begynner å bli trangt på utestedene igjen, uttalte Tegnell.

