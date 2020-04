Sverige: 239 koronadøde så langt - sier folk over 70 må unngå sosial kontakt

Bratt oppgang i tallene på koronadøde i Sverige.

Folkhälsomyndigheten i Sverige kom onsdag med nye retningslinjer for å begrense spredningen av koronaviruset etter et døgn med ny økning i antall døde. Et av rådene er at personer over 70 år og folk som er i risikogruppen unngår kollektivtrafikk og handling i butikk, melder Svenska Dagbladet.

- Vi gir det rådet at man skal begrense sine sosiale kontakter. Man skal også unngå å reise kollektivt, og man skal unngå å handle i butikker, også apotek og matvarebutikker, uttalte Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson, ifølge TV 4 om hvordan de over 70 nå skal forholde seg.

Onsdagens tall fra Sverige viser 239 koronadødsfall så langt, 59 nye siste døgn, 4947 smittetilfeller og 378 pasienter som behandles på intensiv.

- Det har kommet ganske mange nye meldinger om avdøde, særlig i Stockholm. Det er stort etterslep i rapporteringen, og vi forventer at disse tallene vil stige de nærmeste dagene, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Ser man på den siste måneden i Sverige, har vi en relativt flat kurve, men nå har vi en ganske bratt oppgang, sier han.

I tillegg til å skjerpe inn rådene overfor eldre, gjentok og understreket helsemyndigheten de generelle rådene:

- Dette er allmenne råd, men det er ikke bare gode råd, det er egentlig en beskjed om at slik skal du gjøre, sa Johan Carlson og gjentok rådene om håndhygiene, holde avstand, unngå fester, bryllup og begravelser om det er mulig.

Svenske helsemyndigheter sier det er viktig at idretten for barn og unge får fortsette, men nå helst utendørs. Om man ikke klarer å håndtere de generelle hygienereglene, bør større arrangementer og cuper utsettes, heter det.

På idrettsplasser og svømmehaller skal det være god avstand mellom folk, understreker Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten, MSB og Socialstyrelsen holder daglige pressekonferanser om koronasituasjonen.