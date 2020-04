Sverige: Advarer gravide med kjente risikofaktorer

Sverige passerer 20.000 smittetilfeller. Trykket på helsevesenet beskrives som veldig høyt og nær bristepunktet i Stockholm.

Svenske helsemyndigheter går ut med en advarsel til gravide som tilhører en av risikogruppene og ber dem være ekstra forsiktige og unngå covid-19-smitte.

«Gravide bør ikke utsette seg for risikoen ved å bli smittet av covid-19, særlig mot slutten av graviditeten og før forløsningen. Gravide kvinner med risikofaktorer som fedme, diabetes eller høyt blodtrykk bør være ekstra forsiktige», skriver Folkhälsomyndigheten på sin nettside. Spørsmålet kom opp på pressekonferansen onsdag.

- Det er en risiko for gravide om å bli alvorlig syke, men den er veldig liten, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på pressekonferansen.

Tegnell deltok på pressekonferansen sammen med blant andre stedsfortredende kriseberedskapssjef Taha Alexandersson og Thomas Lindén i Socialstyrelsen.

De siste koronatallene fra Sverige viser 107 nye dødsfall, totalt 2462.

1435 koronapasienter har fått intensivbehandling. 77 prosent av covid-19-pasientene i Sverige er derimot ikke inne på intensivbehandling.

- Får inn nye pasienter hver dag

- I Sverige har vi nå gått over 20.000 smittetilfeller som diagnostisert. Trykket på helsevesenet er fortsatt høyt. De får inn nye pasienter hver dag, sier Anders Tegnell og sier det nå er tegn til at epidemien begynner å skifte fokus fra Stockholm til andre regioner.

- Stockholm opplever fortsatt høyt trykk og har en tøff situasjon innen helse og omsorg, understreker Tegnell.

- Gjennom felles innsats har vi likevel klart å holde kurven under det kritiske nivået for hva helsevesenet makter, sier Tegnell.

Ifølge statsepidemiologen er Stockholm likevel nå «helt på grensen av hva de kan makte».

Tegnell gjentok onsdag igjen rådene for smittebegrensning som svenskene blir bedt om å følge og som er gjentatt på hver eneste pressekonferanse; hold deg hjemme om du kjenner deg litt syk, alle over 70 år skal holde seg hjemme og unngå nær kontakt med andre, vask hendene ofte med såpe og vann, unngå sosiale sammenhenger med mange deltakere, hold avstand både inne og ute og unngå unødvendige reiser.

Spørsmålet om stenging av skoler var også oppe på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse onsdag, men Thomas Lindén gjentok vurderingen som har ligget til grunn i Sverige om at ulempene ved skolestenging vil være større enn fordelene.

- Barn har en rett og en plikt til å gå på skole, uttaler han.

Den svenske eldreomsorgen har fått merke koronautbruddet til fulle. Bildet viser plakat som varsler besøksforbud på Kampemetet äldreboende i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/tt (NTB scanpix)

Dødsfall skaper overskrifter

Tirsdag meldte Sverige om 19.621 smittetilfeller så langt og 2355 døde. Onsdag er altså tallet 20.302 smittetilfeller og 2462 døde.

To dødsfall som har skapt overskrifter i Sverige det siste døgnet er en sykepleier i 40-årene ved Karolinska universitetssykehus i Stockholm og en 22-åring uten kjente risikofaktorer som døde etter tre uker på intensivavdeling, melder Aftonbladet.

Dødsfallet til den svenske sykepleieren etterforskes nå av politiet.

Svensk påtalemyndighet opplyser i en pressemelding at det er mistanke om at arbeidsmiljøloven er brutt slik at det har forvoldt en annens død og at det derfor er innledet en etterforskning.

– Jeg har gitt politiet beskjed om å blant annet holde innledende avhør og begjære skriftlig dokumentasjon. Det finnes ingen mistenkt person, vi skal nå finne ut hva som har skjedd, sier statsadvokat Jennie Nordin ved riksenheten for miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet.

Sykepleieren jobbet med koronapasienter ved sykehuset i Huddinge, som er en del av Karolinska. Hun testet positivt for viruset sammen med annet helsepersonell 17. april. Deretter ble hun syk og døde hjemme etter fire dager.

Verneombudet på arbeidsplassen mener at beskyttelsesutstyret på avdelingen ikke oppfylte folkehelsemyndighetenes krav og har anmeldt dødsfallet til politiet.

Den 22 år gamle mannen som døde etter flere ukers intensivbehandling ville først ikke til sykehus og trodde det dreide seg om vanlig forkjølelse. Han opplevde å ha hodeverk vondt i halsen og feber. Familien ringte ambulansen, og han ble lagt inn på intensivavdelingen på Karolinska i Solna.

- Han var absolutt ikke i noen risikogruppe. Vi forstår ikke hvorfor han ble så hardt rammet, sier hans søster til Aftonbladet.